El cómico Miguelito Barraza denunció que fue víctima de una estafa por parte de un productor de televisión, pues grabó más de 15 programas y no le pagaron ni un sol. Además, cuenta que se ha recuperado bien de la operación a los ojos y ya se encuentra trabajando con sus shows.

“Estoy bastante decepcionado con este tipo, el productor que me contactó para conducir este programa, tuvimos un acuerdo y grabé 15 programas para la televisión, he invertido mi tiempo y mis ganas de hacer algo chévere y nunca me pagó ni un sol. El primer programa salió en Panamericana Televisión y ahora ni me contesta el teléfono, se hace el loco conmigo”, señaló bastante mortificado el cómico.

¿Cómo va tu salud después de tu operación a los ojos?

Me encuentro bien, ya estoy recuperado. Estuve una semana en descanso absoluto, sin mirar televisión ni leer, y ahora solo me queda seguir trabajando y estoy retomando con fuerza los shows. También acabo de regresar a la radio y he vuelto renovado para seguir haciendo reír al público.

¿Hasta cuándo seguirás en los escenarios?

Yo no tengo fecha de caducidad, voy a trabajar hasta el último día de mi vida, el aplauso del público me llena de energía.

RECORDÓ A LOS CÓMICOS AMBULANTES

El actor cómico Miguel Barraza ofreció una entrevista a Danny Rosales y Lucky para el programa de YouTube “¡Habla, causa!”, donde mostró su incomodidad con el ingreso de los cómicos ambulantes a la televisión a finales de los años 90. Según dijo, en aquella oportunidad intentaron minimizar a los humoristas que ya existían en TV.

Danny Rosales encaminó la conversación al revelar que tras el fin de “Risas y Salsa”, muchos de sus integrantes hablaron con resentimiento de los cómicos ambulantes porque se quedaron sin trabajo.

“Todo programa tiene un momento que (acaba). No puede durar toda la vida. Eran jóvenes y la gente de ‘Risas y Salsa’ no. No es lo mismo hacer reír a los 15, 20 años, que a los 45″, replicó el popular ‘Chato’ Barraza.

Lo que a mí me molestó es que algunos dijeron ‘les ganamos a estos’. Se les subieron los humos... Tú has quedado, el flaquito (Kike Suero) también ¿Pero los otros dónde están?”, añadió Miguel Barraza, refiriéndose a los artistas de la calle que ingresaron a la televisión con programas como “El show de los cómicos ambulantes”, “Los reyes de la risa” y “Los ambulantes de la risa”.