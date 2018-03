Miguelito Barraza quiere a Paloma Fiuza para show en café teatro [VIDEO y FOTOS]

El cómico Miguelito Barraza contó que regresa al café teatro y le gustaría contar con Paloma Fiuza.



“Vuelvo para hacer reír a la gente, estaré en el ‘Legendaris’ con un show de primera en abril. He visto a la chica Paloma Fiuza, es guapa y baila muy bien, y me gustaría tenerla en el elenco. Creo que algunos de los chicos reality tienen condiciones y podrían hacer humor”, enfatizó Barraza.



En 'Esto es guerra'



Paloma Fiuza se molestó después que Karen Dejo le robara la final de Esto Es Guerra, dándole el triunfo al equipo de Los Leones. Por ese motivo, cada vez que se enfrentan, ambas quieren demostrar quién es la mejor.



Durante la última competencia de las manoplas, Paloma Fiuza y Karen Dejo se enfrentaron en Esto Es Guerra. Cuando la morocha ganó el reto, la garota le pidió que no sea tosca al momento de golpearla. Cuando la participante de los retadores lo hizo, la brasilera se quejó.



Además, Paloma Fiuza dijo que cuando le toque el turno de golpearla, Karen Dejo no se queje de la fuerza con lo que lo haría. Afortunadamente para la garota, el segundo round del juego de Esto Es Guerra lo ganó y pudo desquitarse.

Paloma Fiuza le pone mala cara a Karen Dejo