Tal y como te lo confirmamos hace unos días, Mike Bahía, artista colombiano del género pop urbano, se une a Eva Ayllón, como entrenador de La Voz Perú, en su temporada 2021. El reality de canto regresa en junio a través de las pantallas de Latina.

El músico y compositor colombiano, conocido por su éxito ‘Buscándote’, ha llegando incluso a colaborar con figuras como Greeicy y Danny Ocean. Ahora se deberá encargar de elegir a la mejor voz del Perú a través del reality.

TROME | Mike Bahía confirma su ingreso a La Voz Perú

La Voz Perú vuelve en búsqueda de la mejor voz del país y contará con la participación de entrenadores nacionales e internacionales: Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Guillermo Dávila.

“En medio de tanta tristeza por la situación de mi país 🇨🇴 les tengo una linda noticia! Empecé siendo participante de este programa hace más de 6 años atrás; y después de mucho esfuerzo y dedicación HOY la vida me sienta en la silla que gira, convirtiéndome en jurado de @lavozperuoficial . 🇵🇪 La cantidad de puertas que se cerraron en mi vida me dieron experiencia, me demostraron que esto es lo que realmente quiero para mi vida y me enseñaron a ser AGRADECIDO! Gracias a la vida que me ha dado tanto! Luchen por lo que aman sin pasar por encima de nadie, lo demás es cuestión de tiempo y paciencia! 🙏🏻❤️ No se pierdan #lavozperu por @latina.pe Gracias hermanos de Perú 🇵🇪 aquí me quedo un tiempo!! Pd: Soy fan de mi vecina @evaayllonoficial” , escribió.

Mike Bahía confirma su ingreso a La Voz Perú junto a Eva, Daniela Darcourt y Guillermo Dávila

Durante el pasado 2020, Mike Bahía nos presentó dos grandes colaboraciones, la primera titulado “Si Tú Te Vas” al lado del español Alex Ubago, y “Cuenta Conmigo” junto a Llane, Mozart La Para y PJ Sin Suela. Al cerrar el año, estrenó su nuevo sencillo en solitario “Quiéreme”.

TE PUEDE INTERESAR: