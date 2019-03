Milagros Leiva se confiesa: "La televisión no va a hacer que me ponga bótox, agrandarme el trasero ni ponerme tetas”

Por: Fernando 'Vocha' Dávila



En la parte más alta de San Juan de Miraflores, a espaldas del hospital ‘María Auxiliadora’ en la zona llamada Villa Solidaridad, las mototaxis avanzan como hormigas. La vista es impresionante, da la sensación de tener a Lima a los pies. Entre miradas asombradas de taxistas, pasajeros de combi y escolares saliendo o yendo a clases, la periodista Milagros Leiva es una visitante ilustre a la que le piden siempre que ayude a solucionar los problemas o, simplemente, tomarse un ‘selfie’. Nosotros le solicitamos que nos cuente su verdad detrás de cámaras...



¿Por qué lloras tanto ante cada noticia?

Me sorprende que me troleen por llorar. Eso deberían hacerlo a quien roba o es pervertida.



Lagrimeaste por los venezolanos que estaban en la frontera...

Me da pena. ¿Sabes lo que es abandonar tu país, tu familia, tu madre...?



Las redes sociales se alteraron porque te desgarrabas por ellos y acá, los hospitales están llenos de desgracias...

He ido y también he soltado mi dolor por lo que viven.



Creo que no debiste invitar a tanto político a tu boda...

¿Por qué?



¿Cómo les ‘das con palo’ cuando fallan en su chamba?

Mercedes Aráoz fue y ahora la critico con todo.



¿No te tiembla la mano?

Si tengo que criticar su función pública, lo haré.



Antes de Rusia 2018 entrevistaste al entonces presidente de la Federación, ¿fuiste condescendiente con Edwin Oviedo?

En ese tiempo, la selección iba a jugar el Mundial. Todo estaba contextualizado en el fútbol.



Pero ya se hablaba del tema de ‘Los Wachiturros’...

Le pregunté en su cara, de frente, si él mandó a matar personas.



¿Sigues pensando ingresar a la política?

En otra vida.



¿Por qué?

La gente entra para resolver su vida. Quieren engrosar su billetera a costa de los pobres.



¿No va contigo?

Paso, eso es indecente.



¿Qué le dirías a tus ‘trolls’?

Lapídenme por llorona, no por corrupta.



¿Disfrutas el poder que da la televisión?

Los periodistas estamos para hacer visibles a los invisibles.



¿La gente te busca?

Me esperan en el canal cuando llego de madrugada.



Te consideran su ‘santa milagrosa’...

Me duele la pobreza. En los cerros, la gente pide agua hace mil años y no se la dan. Busco que cumplan.



Eres líder de opinión, te ven millones a diario, ¿te ha ganado la vanidad?

La televisión no va a hacer que me ponga bótox, agrandarme el trasero ni ponerme tetas.



Pensé que habías bajado de peso por las cámaras...

Me gusta cambiar de look, comer sano, cuidar mi piel.



Un piropo lindo que te hayan dedicado...

De tus manos, hasta veneno...



Completa la frase: Un hombre inteligente...

A mí siempre me han seducido.



¿Te enamoraste de algún profesor de la universidad?

Me he ‘muerto’ por varios, fueron amores en silencio.



También has sido profesora...

Y he tenido alumnos que han intentado seducirme.

¿Cómo?

Diciéndome que han leído la entrevista que hice.



¿La pantalla ha hecho que te pongas superrefinada?

Me piden que me siente bien y les digo que me pongan en una escuela de modelaje para aprender, ja, ja, ja.



Si pudieras dictar leyes contra un violador, ¿cadena perpetua o pena de muerte?

Lo primero y que lo cumpla en Challapalca.



¿El infiel debe ir preso?

Que se vaya de la casa y punto. Es un pobre diablo deshonesto.



¿Cuánto importa el sexo en una relación?

Es muy importante, alegra las noches y los días.



¿Antes de dormir y levantarse?

Al levantarme no puedo, me voy a las 4 de la mañana a trabajar y mi esposo está roncando.



¿Una excusa cuando estás desganada?

No invento nada, simplemente digo: ahora no quiero.

¿Amiga de tu ex?

Ahora es mi mejor amigo y vino a mi matrimonio.



¡¡¿Qué?!!

Vinieron mis ‘ex’ y me tomé foto con ellos y mi esposo.



¿En serio?

A mi pareja le dije: ‘Invita a tu ex’, pero como terminaron mal no lo hizo.



Tu esposo es de origen árabe, ¿machista?

Sí, pero ya me comentó que no va a poder dominarme, je, je.



¿Tu padre lo fue?

Somos cinco mujeres en casa y mi papá se modernizó. Un día me dio un gran consejo: Cuando un hombre te promete bajar la luna y estrellas, solo desea bajarte el calzón.



¿Gastas en ropa?

Ni en ropa ni zapatos, porque me lo dan en el canal. Lo malo es que cuando quiero ponerme algo, no tengo.



¿Una frase para los chicos que estudian Periodismo?

Para encontrar la verdad es bueno escuchar a Dios y al diablo.



¿Tus tres palabras favoritas?

Fe, perseverancia y amor.



Gracias por estas confesiones, nunca las habías hecho...

Un saludo para todos los lectores de ‘Trome’, ha sido una charla muy entretenida.

Como casi siempre que la encontramos, sonrió muchas veces, pensó cada respuesta y, ahora, de un tiempo a esta parte, tuvo que atender a la gente que le pedía una foto. A su estilo, desde su tribuna, lucha por robar alegrías y eso la va metiendo cada vez más en el corazón del pueblo. Milagros Leiva encaja en la sentencia que diera la activista social Rosa Luxemburgo: “Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo...”