Andrea Llosa le respondió a Milagros Leiva quien declaró que ella armó un show por el rating.

“Para empezar el martes, sin Milagros (Leiva) tuve más sintonía que con ella. Con mi programa ‘Andrea’, antes de la coyuntura, estábamos en dos dígitos. Entonces, acá nada tiene que ver el rating, era la noticia del momento. No tengo nada en contra de ella, no es mi amiga, pero tampoco es mi enemiga. Tenemos una relación cordial, imagino que habrá pensado que no le iba a decir lo que pienso”, señaló.

“Lo que le estábamos cuestionando es llamar al general, demostrando que te crees un poco poderosa y terminas humillando, de alguna manera, a las personas que están interviniéndote y no le gustó cuando le dije que se había visto como una persona fresca, por no decirle ‘conchuda’. Sin embargo, siente que no cometió un error”, añadió.

Afirmó que Juliana, Magaly y tú necesitan hablar mal de ella para hacer rating.

Te hablo de mi posición. La tuve en frente y tenía que preguntarle. Ella me conoce, sabe que soy frontal y digo las cosas que pienso.