Milagros Leiva se casará por religioso y civil en pocos días ¡Está súper enamorada!

La conductora de ‘ATV Noticias, edición matinal’, Milagros Leiva, reveló que el próximo 14 de julio contraerá matrimonio civil y religioso con Johnny Garib.

“Estoy bajando de peso, ya empecé a sentir los nervios de la boda. Es la primera vez que me caso, y lo haré por civil y religioso con mi novio Johnny Garib. Dios me ha bendecido al encontrar un hombre que ama a mis hijos, es el amor de mi vida. Vamos a ver cómo es este estado de casada", señaló la periodista.

"Creo en el amor, en la voluntad. Él (Johnny Garib) es muy católico y queremos la bendición de Dios. Lo más bonito es que el matrimonio me permite reencontrarme con mis hermanas, porque todas viven fuera de Lima” , agregó.

¿A dónde se irán de una de miel?

Trabajo hasta la próxima semana y me tomaré un descanso, para luego volver. Ya llegó toda mi familia de Alemania, Canadá. Tendré una luna de miel corta, porque me tomé una licencia y por ahora no tengo vacaciones.

¿Te has divertido mucho en ‘Combate’?

Sí, los juegos han sido muy divertidos. Sentía que estaba en la yincana de mi colegio. Me encanta la chacota, el juego y la gente cree que soy muy seria porque hago periodismo político.