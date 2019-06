Milagros Leiva se ríe de inventos de separación y asegura que es muy feliz con su esposo | FOTOS

A pocos días de cumplir 50 años de edad, la conductora de ‘ATV Noticias, edición matinal’, Milagros Leiva , comentó que atraviesa uno de sus mejores momentos y toma con humor las especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial con su esposo Johnny Garib, con quien cumplirá un año de casada en julio.



“ Estoy felizmente casada, contenta y agradecida con Dios por todo lo que me está pasando. El 14 de julio estamos de aniversario, ha sido un año muy intenso, divertido y lleno de sorpresas. Nunca había estado casada, Johnny es un hombre increíble, pero sobre todo un superpapá y ama a mis hijos”, sostuvo Milagros Leiva.

¿Te incomodó que se especulara que te habías separado?

Para nada, me dio risa. Qué manera de inventar las cosas, es alucinante. Si dicen algo de mí que yo no lo digo, no lo crean. Me han inventado tantas cosas que ya estoy curada.



¿Planean un viaje por el primer año de casados?

Me ha dicho que me va a sorprender. Cumplimos un año y espero que vengan muchos más. A fin de mes también cumplo 50 años y eso también es un gran acontecimiento en mi vida. Voy a pasar a base cinco.



O sea, tendrán doble celebración...

Sí. Estoy contenta porque mis hijos son lo mejor que me ha pasado en la vida y Johnny es mi complemento.

De otro lado, acabas de lanzar tu canal de YouTube, ¿cómo así te animaste?

Hablaré de todo lo que gira en torno a la maternidad y mis experiencias. Una mamá no lo sabe todo, sino que va aprendiendo junto a su hijo. No es mi meta ser ‘influencer’, sino hacer un espacio para comunicarme con otras madres. Me hubiera gustado que sea en televisión abierta, pero me salía más caro.