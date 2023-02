Milena Warthon se pronunció por primera vez tras ganar la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar con un extenso y potente mensaje en Instagram en el que reflexionó sobre lo difícil que es ser artista en el Perú y por qué este triunfo es tan importante para ella.

La cantante peruana ganadora de la Gaviota de Plata admitió que aún lucha contra el bullying que le hacen en redes sociales, y reconoció que este trofeo es el impulso que necesitaba para seguir avanzando y lograr sus sueños y por ello recibió muchos comentarios de apoyo de sus seguidores y también de artistas nacionales.

Milena Warthon y su potente mensaje tras ganar la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. (Foto: Captura)

Sin embargo, hubo uno que llamó la atención y fue el de Gisela Valcárcel, quien escribió: “Bravo Milena Wharton ahora toca pensar y vibrar con quienes te admiramos y apoyamos, no te detengas para escuchar las pifias, ellas son solo parte, la gran ovación es la de muchos ante una FANTÁSTICA PERUANA QUE NOS HA HACE SENTIR ORGULLOSOS!!! Dale!! Disfruta!! TE APLAUDIMOS Y ESPERAMOS EN ‘TU TIERRA’”.

Gisela Valcárcel es criticada por comentar el post de Milena Wharton en Instagram. (Foto: Captura)

A pesar que el mensaje de la ‘Señito’ tuvo muchos ‘Me gusta’, también provocó la respuesta de muchos usuarios, quienes consideraron que sus elogios con la joven cantante son debido a que la quiere como participante en la próxima temporada de alguno de sus realities.

“Milena esta para otras cosas no para ir a su programa”, “¡Ay no! Ya se subió al coche la Fariselaaaa”, “Eres una convenida que se sube al coche cuando nunca la has apoyado”, “Ojalá no la humilles como a Susan Ochoa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Cabe recordar que en una entrevista que ofreció a Infobae en febrero del año pasado, Milena Warthon admitió que no dudaría en aceptar la propuesta de formar parte de alguno de los realities que conduce Gisela Valcárcel si es que se le presentara esa oportunidad.

“Cuando asistí como invitada el año pasado no lo podía creer, creo que fue la cereza del pastel del 2021. Me sorprendió mucho que me invitaran y estoy muy agradecida con Gisela Valcárcel. Si me hace la propuesta de participar, yo no lo pensaría dos veces, siento que sin duda sería una gran ventana para mi, para mi proyecto, para seguir creciendo, para que muchas más personas puedan conocer mi objetivo y mi propuesta. Me siento más fuerte y empoderada”, dijo en aquella oportunidad.