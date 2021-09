Tras su incidente en vivo en “Reinas del Show” con Santi Lesmes, la temperamental Milena Zárate, se reafirmó en su dura crítica al jurado del reality a quien calificó de “patán”. La artista considera que el español se excedió al haber mencionado situaciones de su vida personal, como sus superados conflictos con su hermana Greysy, en medio de sus comentarios sobre su desempeño en la pista de baile.

“La verdad me parece muy patán lo que hizo, muy bajo de su parte como se lo dije, les di ese calificativo porque se lo merece. Estamos en una competencia, él está como jurado, y yo creo que debe guardar cierta postura, no hacer lo que hizo”, dijo la colombiana.

“Pienso que a mí me puede decir lo que quiera, me puedes parar de cabeza y yo también lo voy a hacer porque tengo lengua y boca para poder expresarme. Lo que hizo fue muy bajo, no se metió conmigo, lo hizo con mi entorno familiar, se metió con mi hija y él no es nadie para decirle a ella lo que yo he preferido mantener al margen”, aseveró muy afectada a su salida de los estudios de América Televisión en Pachacamac.

Santi Lesmes y Milena Zárate se enfrentaron nuevamente en "Reinas del Show". (Foto: Instagram)

La cantante y actriz se quebró al seguir hablando de su pequeña a quien siempre trata de cuidar y mantener al margen de la polémica. “Mi hija ve todos los programas a donde yo voy, es mi fan y eso es lo que no se lo voy a disculpar. No soy rencorosa, nunca lo he sido, soy la mujer más noble que puedas conocer, pero en este momento estoy herida. No sé cómo llegar a mi casa para darle una explicación a mi hija sobre lo que escuchó”, dijo Zárate.

