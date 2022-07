La cantante Milena Zárate lamentó que su hermana Greissy Ortega haya tenido que salir del país en busca de nuevas oportunidades, tras haberse despedido emotivamente hace unos días.

“Creo que en esta vida uno tiene que buscar nuevos horizontes, sobre todo cuando se tienen hijos. Mi hermana Greyssi llevaba mucho tiempo aquí y realmente no ha podido hacer muchas cosas, me refiero a lo material, no ha tenido muchas oportunidades y tomó la decisión de ir para Colombia”, señaló Milena Zárate.

Además, contó que su esposo Ítalo Villaseca fue el primero en viajar al extranjero, al aceptar una propuesta, y se encuentra en Estados Unidos.

“Ítalo viajó hace unas semanas buscando una mejoría para sus hijos y para ella, entonces, mi hermana decidió irse a Colombia para luego reencontrarse”, indicó la cantante. Sin embargo, Milena aseguró que nunca dejará desamparada a su hermana menor, pues es madre de tres niños.

“Tiene tres hijos y debe sacarlos adelante, es un trabajo pesado la crianza pero sé que podrá hacerlo bien. Igualmente, la voy a apoyar en todo lo que esté a mi alcance, como lo he hecho siempre”, detalló la colombiana.

Por otro lado, comentó que se encuentra dedicada a su faceta como cantante y espera que no se cancelen los eventos por Fiestas Patrias ante el aumento de los casos de coronavirus en Lima.

METE CHIQUITA A MELISSA PAREDES

La cantante Milena Zárate afirmó que le parece bien que se haya abierto una investigación de oficio contra el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, pero sigue creyendo que es un buen padre, tal como se lo ha visto en sus redes sociales y por las propias palabras de Melissa Paredes.

“Me parece bien que la Fiscalía a pedido del Ministerio de la mujer haya iniciado una investigación de oficio después del audio que todos hemos escuchado, ojalá que actúen rápido y se conozca lo que ha sucedido en realidad. Sin embargo, personalmente creo que el ‘Gato’ Cuba es un buen padre, se ha visto el amor que existe con su hija y hasta la propia Melissa Paredes lo ha comentado varias veces”, manifestó la cantante Milena Zárate.

Además, la artista colombiana señaló que siente mucha pena por la niña, quien a sus cuatro años está envuelta en medio de un lío judicial y acusaciones de sus padres, creándole un mal clima para su desarrollo emocional.

Me da pena la niña, es pequeñita y está al medio de todo este lío de sus padres... y que todo esto empezó por una sacada de vuelta, desde ese ampay. Desde el primer momento ella nunca quiso asumir su culpa, se justificó de tantas formas y empezó a hacer su vida como si nada, y luego ha querido dar explicaciones innecesarias y se ha enredado en su propia historia”, agregó Milena Zárate.