Milena Zárate aplaude a Melissa Paredes y al ‘Gato’ Cuba

La cantante Milena Zárate aplaudió que Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba hayan compartido juntos en el cumpleaños de su hija, y demuestren que el amor por su pequeña es más grande que sus problemas.

“ Me parece perfecto que hayan compartido con su hija, eso debió pasar desde el inicio pues lo más importante es su hija y por ella, se van a ver las caras toda la vida ”, enfatizó Milena Zárate.

Luego, comentó que esto demuestra que ambos han madurado, luego de haber llevado terapia y tras haber vivido una ruptura abrupta como familia.

“Como padres siempre buscamos la felicidad de nuestros hijos, y veo con alegría que ambos están madurando. Esos procesos son complicados, pero los felicito por abrazar la paz y la tranquilidad”, añadió.

¿Crees que ambos se han perdonado verdaderamente?

Eso es relativo. En mi caso, me costó seis años poder sentarme frente a mi hermana después de todo lo que pasó. Es más, yo creo que el ‘Gato’ Cuba debe haber estado incomodo, pues estaba presente el ‘Activador’, quien fue el responsable del fin de su matrimonio. Pero muchas veces tenemos que hacer de tripas, corazón.

El tiempo cura todo...

No, el tiempo no cura, solo alivia. Se va superando.

¿Crees ahora que la relación entre Melissa y Anthony será duradera?

Como siempre he dicho: ‘lo que empieza mal, termina mal’. En la vida no puedes construir tu felicidad, basado en la infelicidad de otra. Sin embargo, les recomendaría que disfruten su relación, que vivan al máximo cada momento.

¿Y ahora qué proyectos estás preparando?

Sigo con mi tienda en Gamarra, con los vestuarios deportivos pero también voy a lanzar una línea de ropa casual. Además, sigo con la música y los shows presenciales. Y como me gusta estar haciendo una cosa y otra, también voy a lanzar la próxima semana mi programa en redes ‘Pa’ lante emprendedor’ donde estaré apoyando a todos los negocios. Quisiera que el día tenga 30 horas, pero siempre trato de darme tiempo para trabajar, la familia y el amor.

NIEGA ESTAFA

Hace unos días, Milena señaló: “No pongo en riesgo mi libertad, soy una mujer de chamba”, negando las acusaciones de estafa, luego de la denuncia del empresario Jesús Núñez, quien la acusa de pertenecer a una organización criminal y de haberlo estafado con más de 160 mil soles.

“ No conozco a esa persona, siento que me están haciendo daño, ensucian mi imagen. Yo no le debo nada, no he hecho tratos con él, jamás me lo crucé ”, dijo Milena Zárate.

Luego, dijo que está asesorándose con su abogado. “Todo el mundo sabe que me gusta trabajar, nunca pondría en riesgo mi libertad, preferiría hacer onlyfans antes que ensuciarme las manos. Yo siempre agarro el camino más difícil, que es el del trabajo y el sacrificio . Soy la cabeza de mi familia y siempre estoy velando por mi hija. Por eso, vengo reuniéndome con mi abogado para las acciones que voy a tomar”, dijo la cantante.

