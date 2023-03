La cantante Milena Zárate aseguró que su relación con el tatuador Carlos Mendoza no ha llegado a su fin y han cumplido un año juntos. Además, está feliz por el estreno de la serie ‘Rivera, el protector’ ya que marca el debut actoral de su hija Kristell. La serie se estrena el 10 de marzo por la señal de Viva TV.

Milena sigues feliz y enamorada de Carlos Mendoza...

Sí, estamos muy bien, yo estoy feliz y tranquila.

Se rumoreó que estaban distanciados porque estuviste por Colombia un mes y él se quedó en Lima.

Fueron unas vacaciones con mi mamá y mi hija, las necesitaba. Estamos pasando por una buena etapa, ya tenemos un añito juntos, recién empezando así que estamos en plena ‘luna de miel’.

Ahora te vamos a ver en la serie ‘Rivera, el protector’.

Sí, estoy muy emocionada. Mi personaje se llama ‘Vanessa Zurita’ y es la esposa de un político que también se dedica al narcotráfico. Cuando muere, yo tomó su lugar en la organización y me convierto en una mujer sin escrúpulos y ambiciosa, pero comete muchos errores y pone en peligro la vida de su hija, a la que adora.

Esta serie es especial para ti porque precisamente es el debut de tu hija Kristell.

Como dije anteriormente ya hemos logrado bailar juntas en ‘El gran show’ y ahora estamos actuando juntas. Yo creo que puede ser el inicio de una carrera para ella porque le gusta esta profesión y yo estoy para apoyarla en todo. Estoy contenta, se me cae la baba de verla actuando. De verdad, ha sido una experiencia muy bonita.

Qué estés enfocada en la actuación, no quiere decir que vas a dejar de lado la música.

Para nada. De hecho, estuve un mes en Colombia, por Medellín y Bogotá, y hay varias cosas que prefiero tenerlas ahí medio escondidas hasta que sean un hecho. Pero ahí seguimos y la próxima semana entro a estudio a grabar una nueva canción. Yo soy una mujer bastante versátil y así que estoy siempre haciendo una y otra cosa que a mí me gusta.

Por cierto, hace poco Katy Villalobos contó que la producción de ‘En boca de todos’ te pagó mil soles para que hables de la infidelidad de Edwin Sierra. Ella cuenta que tu estabas tranquila, riéndote y cuando se prendieron las cámaras lloraste e hiciste todo un drama.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Pueden decir muchas cosas, pero a mí me tiene sin cuidado lo que digan los demás. Creo que las experiencias las he vivido yo y como haya focalizado eso, ya sea para bien o para mal, ha sido mi rollo, mi problema. La verdad, yo ando feliz de la vida y si tuviese que facturar y hacer muchas cosas lo haría porque no estoy haciendo daño ni matando a nadie. Creo que es una manera también de hacer catarsis y si me pagan por eso bien por mí no ja, ja, ja.

Skakira hizo catarsis con su canción, tú lo hiciste sentándote en los programas contando lo que te pasó.

Lo puedo hacer y voy a ganar. Si ganan los demás porque no voy a ganar yo con mi propia catarsis. Cada quien sabe cómo lleva su vida, sabe cómo lleva su carrera y si veo que en ese trajín puedo facturar, bien.

