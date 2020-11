Por: Eric Castillo

Milena Zárate (37), luego de cerrar heridas en su corazón, decidió darse una oportunidad en el amor al lado del futbolista Augusto Barrera (30). Cuenta que él es una persona madura, que cada día le saca una sonrisa y la hace reír, pero remarca que no se ciega y si algo pasara daría vuelta a la página porque no está dispuesta a volver a sufrir como en el pasado. En estas líneas, conozca más de este romance con proyección a futuro.

¿Milena, cuánto tiempo tienen de relación?

Ya tenemos casi tres meses, me ha cautivado porque es una persona empeñosa, trabajadora e inteligente. Desde que estamos juntos ha sido mi soporte, mi complemento, pues hemos vivido muchas cosas en tan corto tiempo. Me he sentido respaldada por él, lo admiro y también es muy divertido, sabe sacarme una sonrisa y hacerme feliz. Sin duda, estoy pasando un momento muy bonito.

Te has dado una oportunidad.

Hace mucho no me sentía así, me apena decirlo porque duré un buen tiempo con alguien que no era una mala persona, pero el amor no se obliga, no se compra ni se fuerza.

Milena Zárate y su nueva pareja en entrevista con Trome

Sorprendió que lo hayas oficializado…

No estaba en mis planes tener una relación, pero el amor es algo tan incierto, es algo que nace. Es la primera vez que hago algo con el corazón, sin tanta cabeza. Después de todo lo que he vivido siempre me puse muchas barreras, pero Augusto es un hombre que vale la pena. Tengo confianza en él, pero no soy ciega. Él sabe perfectamente cómo soy, sabe de mi carácter.

¿Eres tú la del carácter fuerte?

No, creo que somos muy similares. Lo que pasa es que es tímido y no tiene experiencia ante las cámaras. Es una persona madura, sabe escuchar y lo primordial en una relación es la comunicación para seguir conociéndonos y fortalecer lo que tenemos.

Es un amor en pandemia…

Nos conocimos en la chamba porque él tiene su empresa de cosmetología, iba a mi salón a dejarme artículos de belleza y nos comunicábamos siempre. Las cosas se fueron dando como jugando, sin querer queriendo como dijo ‘El Chavo’, ja, ja, ja.

¿Y lo has ‘escaneado’ para que no tengas sorpresas?

Claro, ni que fuera loca. Estoy enamorada, pero no ciega, está bien chequeado. De lo contrario no le hubiera presentado a mi hija, a mi papá, a mi familia.

Sin embargo, hace unos días una expareja señaló que él la agredió físicamente, pero no tiene pruebas, ¿tú qué crees?

Conozco la historia por lo que él me ha contado y he visto los chats donde se muestra como una persona ofuscada, molesta y grosera. Es un bocasuelta, nadie es perfecto. No lo justifico, pero ya está en la otra persona de permitirlo. También soy grosera cuando me hacen rabiar, pero eso no lo convierte en un agresor.

¿No crees que la haya agredido?

Ella dice que le da vergüenza hacerlo público, pero nunca hizo una denuncia. Creo que lo que quiere es hacerlo quedar mal y por eso Augusto la denunció penalmente.

Augusto, Milena se luce siempre en sus redes sociales, ¿te molesta?, ¿eres celoso?

Lo normal, soy respetuoso de su trabajo. Cuando la halagan me pongo feliz, alegre y orgulloso. No soy machista, he vivido varios años fuera del país y tengo otra mentalidad. Además, me gusta que sea deportista, que se preocupe por alimentarse sano y verse bien, ahora la estoy entrenando, compartimos mucho tiempo juntos.

Actualmente juegas en la Liga 2, ¿Cuál es tu trayectoria en el fútbol?

Empecé en las divisiones menores de Cienciano, Universitario, San Martín y Aurich, donde tuve una hernia en la columna, me operaron y dejé el fútbol. Por eso, tengo dos vidas en el deporte, luego me recuperé y jugué en la Copa Perú, subí con Comerciantes Unidos, me fui a Panamá, Guatemala y regresé al Aurich, Sullana, y ahora al Santa Rosa. He jugado en la Sub-15, 18 y 20, soy promoción de Yotún, Advíncula y Ruidíaz.

Muchos relacionan al futbolista con la noche…

Me gustan los carros y vestirme bien, por eso trabajo, pero no soy amante de la noche, soy independiente desde los 18 años, he madurado rápido, tengo 30 años pero pienso como de 45, tengo unos negocios y el fútbol es mi pasión. Creo que por eso he podido conquistar a Milena, tenemos cosas muy similares.

¿Tienen planes a futuro?

Tenemos una relación seria y hemos conversado de muchas cosas que nos gustaría, pero vamos paso a paso. La pandemia nos dio la oportunidad de unirnos y estamos felices.