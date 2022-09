Las colocha Milena Zárate afirmó que le sorprendió el fin del matrimonio de Karla Tarazona con Rafael Fernández, asegura que a veces se confunde una calentura con amor y está segura de que la conductora saldrá adelante por sus hijos.

“La verdad, yo estaba en Colombia cuando me enteré de la separación de Karla y Rafael y me cayó como un ‘baldazo de agua fría’”, señaló Milena.

Muchos piensan que se casaron muy rápido, a los pocos meses de conocerse.

El amor es tan incierto que uno no sabe lo que puede pasar. Hay gente que se conoce de tiempo, han sido novios desde la escuela y hasta hoy siguen juntos, pero en estas épocas que vivimos ya no es el mismo compromiso, simplemente por el momento de la calentura, de que uno se siente amado y todo, ya cree que van a ser felices por siempre.

Nadie pensó que tenían una crisis en la relación...

Algo de lo que a mí siempre me ha parecido, es que a veces cuando uno habla mucho de dinero, de lo que da y expone tanto eso, creo que es por las carencias que tiene. Yo los veía aparentemente bien, pero hay cosas que han sido tan expuestas que uno no sabe que pensar.

¿Te has comunicado con Karla?

Me apena mucho por Karlita, yo le escribí para decirle que de todo corazón esperaba que estuviera bien, porque ella se merece encontrar un buen hombre, que esté a su lado y la haga feliz, después de tantas cosas que ha pasado.

Esperemos, Karla es mujer fuerte y saldrá adelante...

La verdad que sí. Ella tiene tres motores (sus hijos) que no le permiten desfallecer. Así que, para adelante, no queda de otra. Es doloroso una separación, pero cuando somos mamás no tenemos tiempo de sufrir.

EN LA GRAN ESTRELLA

De otro lado, Milena Zárate estará este sábado a la pista de ‘La gran estrella’ para reforzar a Indira Orbegozo y Karla Zapata.

“Ya les dije a las chicas, que aquí la competencia es con uno mismo y que tenemos que salir a brillar, no me gustan las cosas a medias. Yo, como siempre, daré mi cien por ciento para que así sea. Pero, ojo, yo no llego a lucirme más que ellas, yo solo seré un complemento de apoyo”, señaló la colocha, quien añadió que estuvo en Colombia grabando una serie.

“Estuve unos 20 días por allá porque estoy grabando una serie de una productora independiente, ‘Rivera el protector’, que se está filmando acá (Perú), pero hemos hecho tomas en Colombia, Estados Unidos y México. Estuve en Medellín y aproveché para ver a mi mamá, fueron días bonitos”, señaló.

Asimismo, Milena contó que tiene el corazón ilusionado, pero aún se están conociendo.

“Estoy ilusionada, estoy saliendo con alguien desde enero de este año, pero aún no me atrevería a ponerle un título porque estamos en la etapa de conocernos. Yo soy de la vieja escuela y creo que es importante el tiempo de conocerse, de que la relación vaya creciendo. Eso de que hoy lo conoces, mañana te casas y pasado, ya tienes un hijo, no va conmigo, creo que, por eso, hay tantos divorcios”, finalizó.