La colocha Milena Zárate habló fuerte y claro de sus compañeras en “Reinas del show 2″. Sobre la popular “Chabelita” dijo que aún no está preparada para ser madre y cree que Vania Bludau debe retirarse de la competencia porque le falta compromiso. “Creo que llego a sentencia porque el jurado está un poco ciego (risa), el jurado sigue calificando muy alto a algunas participantes y debería ser más rígido en su puntuación. Esto es una competencia y cualquier cosa puede pasar”, indicó la expareja de Edwin Sierra.

¿Por qué deberías quedarte en la competencia?

Este sábado voy a demostrar por qué he sido convocada esta temporada, por más que hayan muchas competidoras que están más preparadas que yo y tengan más experiencia, les digo que, igual, se preparen porque soy un hueso duro de roer, para que me saquen de la competencia se necesitará una y veinte más.

Entonces, este sábado te quedas...

Este sábado yo me quedo en Reinas del show. La gente también ve el esfuerzo, la dedicación, yo siempre estoy enfocada, doy mi doscientos por ciento en cada presentación, y la gente valora eso, mi crecimiento ha sido ascendente en cada gala.

Estás en sentencia con Vania Bludau y Diana Sánchez, ¿quién de las dos debería abandonar la competencia?

Creo que Vania debería irse de la competencia, desde que ingresó al programa no se le ha visto, baila todo igualito, está super lenta, no se le ve el amor, el cariño, el esfuerzo, la veo dejada.

Cambiando de tema, Isabel Acevedo declaró que quiere ser mamá, ¿qué consejo le darías?

A Isabel no la veo muy madura, pienso que para tener un hijo debes tener la conciencia de lo que significa tener un hijo, no es como tener un cachorrito, y eso que un cachorro también es una responsabilidad, vas a tener la vida de una persona en tus manos. Y así como ella lleva la vida, pues cree que todo es color de rosa... Si, de verdad, ella tiene la conciencia, y creo que no la tiene, todavía, para tener un hijo, le diría que esté tranquilita un tiempo, que primero aprenda a cuidarse ella sola para que después pueda llegar a cuidar una vida.

Melissa Paredes dio positivo a COVID-19, ella es tu compañera en Reinas del show, ¿cómo te estás cuidando?

Yo me cuido al doscientos por ciento, trato de no tener contacto con mis compañeras para cuidarme y para cuidarlas. Tengo mis dos vacunas, pero me cuido mucho.

Milena Zárate. (Foto: GV Producciones)