Milena Zárate es una mujer que le hace frente a los sinsabores de la vida con un borrón y cuenta nueva. Reconoce que llora, pero no se tumba, seca sus lágrimas con la ilusión de encontrar en el futuro el verdadero amor de pareja, pues nuevamente le fue esquivo.

Milena, te volviste a enamorar, ilusionar y el romance se acabó de golpe. ¿Eso hace que dudes de lo que es el amor?

Jamás, al contrario, el amor es parte de tu vida. Si dejas de sentir amor estás muerta, fría. Soy una mujer apasionada. Lo que aprendí en mi vida, de tantas cosas que me han pasado, es a desprenderme de lo que me lastima y hace daño.

Pero esta situación (terminar su relación con el futbolista Augusto ‘Tito’ Barrera) a una la golpea por más firme y resuelta que sea...

Claro. Al inicio me chocó, me puse mal emocionalmente, pero con lo que vi que sacó el programa ‘Amor y fuego’ (mensajes), donde le escribía a una chica ‘te quiero tomar’ y no sé qué más, fue como si me hubieran metido una mano caliente en mis entrañas y arrancado todo lo que me quedaba de él, fue más que suficiente para no soltar una lágrima más.

¿Te ha llamado?

No, pero ese día (de la difusión del mensaje) lo llamé, le dije su vida y del mal que se iba a morir, lo bloqueé y fin de la historia. Cerré este capítulo, porque tú me haces algo y yo te pongo la cruz, y eso es lo que pasó con esta relación. Me dolió bastante, pero con lo que vi fue suficiente para decir ‘ni siquiera te conozco hue...’.

De parte de él no hubo un ‘luto’.

No lo hubo y yo no tendría por qué hacerlo, pues uno le guarda luto a quien lo merece, le llevas flores a los muertos que quieres.

¿Qué le pasó?, porque decía que eras única...

No sé, pero tengo claro que si sigues llorando no te vas a dar cuenta de lo que está por venir para ti y me quedo con eso, con la persona que conocí en ese momento, la otra cara que me mostró luego, no la conozco.

Es lo mejor, así no te llenas de resentimiento.

Sí y olvídate, ya sé qué es cargar una mochila de resentimiento, de dolor, de rabia contenida que solo te envenena el alma y el cuerpo porque te enfermas.

Milena Zárate acaba de lanzar su nuevo tema 'Mejor sin ti' . (Foto: Allen Quintana /GEC)

¿Y aplicas eso de que un ‘clavo saca otro clavo’?

Honestamente, nunca me ha pasado, pero me reafirmo al decir que uno guarda ‘luto’ a quien se lo merece. Además, nunca se sabe si en el camino se te presenta alguien al día siguiente que terminaste una relación, a los meses o al año. Una no es dueña del calendario, solo Dios y el destino.

¿Qué no vas a repetir en una relación futura?

Con él nunca conviví porque soy muy independiente, pero lo que no haría, en base a esta experiencia, es involucrar a mi hija y familia en una nueva relación.

Tu niña lo defendía mucho...

Sí, y eso fue lo que más me molestó, el tema de mi gorda, le afectó. El problema es que mi mundo gira alrededor de mi hija, mi trabajo, mi casa y familia, y quien comparta conmigo se involucra en ese mundo, pero esta vez pasará mucho tiempo para que yo permita que socialice con mi niña.

Tal vez, como era menor que tú...

No sé, pero creo que más pasa porque las mujeres de hoy somos muy independientes y no aguantamos pulgas, porque el respeto y la confianza son valores que se dan en cualquier edad. Además, él tenía inseguridad, no le gustaba que baile (en ‘Reinas del show’) con un hombre, su seguridad era que lo haga con un gay y si se lo permitía una vez iba a ser siempre. Imagínate si hoy es eso, mañana cuando esté actuando no quiere que bese a mi pareja de actuación; no mamacita, yo no soy su propiedad. ¿A ver dónde está el papelito? Porque papelito manda. La factura la tiene mi madre, mi única dueña.

Milena Zárate cuenta que está guardada como la master, daster en penas de amor, pero sigue creyendo en este sentimiento y espera su príncipe azul. (Foto: Allen Quintana/ GEC)

Dicen que la venganza es un plato que se come frío, ¿el beso con Oreykel fue por eso?

No lo hice por venganza, fue parte de nuestra puesta en escena. Oreykel me parece un hombre sexy y tenemos buena ‘química’, como se vio en la pista de baile.

Cuentan que el hombre que baila bien, te sabe llevar bien en otras facetas.

Bueno, no lo he probado, pero seguro que sí (ríe).

¿El epílogo de este capítulo en tu vida se resume con la frase ‘quién no ha sufrido por amor’?

Exacto. Yo ya me gradué, soy profesional en el tema, soy la master daster, pero lo único que te puedo decir es que cuando se dan estas situaciones es para darte cuenta de que uno no puede perder tiempo llorando por ninguno. Antes de amar a otro tienes que amarte tú primero, como lo digo en mi canción que acabo de lanzar.

Milena Zárate está lista para darse una nueva oportunidad en el amor porque 'la vida es una'. (Foto: Allen Quintana/ GEC)

Como anillo al dedo el título ‘Mejor sin ti’...

¡Sí! Fíjate que soy medio pitonisa porque cuando saqué ‘Por tu amor’, cuya letra decía ‘quise matarme’, al poco tiempo pasó lo del susodicho (con el padre de su hija) y ahora lanzo este tema, que lo grabé hace cinco meses con Israel Lukis, ‘Rico’, y sucede lo de este tipo. Para la próxima, como ya sé que soy medio ‘brujilda’, escribiré la letra de la canción que diga algo sobre mi ‘príncipe azul’ para que aparezca.

El final del video es fuerte, te tiran un balazo.

Por tramposa. Es que el video narra la historia de una pareja que se quería, pero que en algún punto de su relación ambos empezaron a mirar hacia otro lado y su relación se volvió tóxica, y eso que vemos en el video se vive a diario. Por eso el mensaje es para todos, pues una mala decisión te puede hacer vivir un drama como este.