Milena Zárate lamentó que el futbolista Rodrigo ‘El Gato’ Cuba no haya respetado que su pareja Ale Venturo se encuentre en la ‘dulce espera’, tras ser ‘ampayado’ bailando con una joven en una discoteca en Piura y le aconsejó que vaya a terapia , pues sus acciones hablan que emocionalmente es una persona inestable.

“Es lamentable el ‘ampay’. La imagen que había dado era totalmente diferente, desde un inicio dije que era irresponsable entablar una relación después de tener una ruptura tan fuerte, creo que esto demuestra lo inestable que está. La verdad que sus acciones demuestran lo que está pasando en su vida. Si ya arrancaste un compromiso, lo mínimo que debe hacer es respetar. Él ya pasó por una situación engorrosa de infidelidad y está haciendo lo mismo”, dijo la colombiana.

Muchos cuestionan a Rodrigo porque su pareja se encuentra embarazada...

Una mujer sabe con quién se mete y cuándo trae hijos al mundo y cuándo no.

¿Qué le aconsejarías a Ale Venturo?

Ella es una mujer que camina sola y es parte de su responsabilidad porque uno no puede darle un hijo a la primera persona que conoce. Sabía dónde se estaba metiendo. No me da pena ninguno de los dos porque están grandecitos, lo que me da pena es que una criaturita viene atrás y esperemos no verlo en la misma situación como lo que pasó con ‘Meli’. Que (Rodrigo) sea consciente, no es una criatura, un quinceañero, uno tiene que tener responsabilidad en esta vida, compromiso.

El Sport Boys abrió investigación a los jugadores que se fueron de juerga...

Nadie es un santo, pero con todo lo que pasó, debe hacerse tratar porque no creo que esté bien emocionalmente. Necesita hacerse tratar porque va a terminar dañando a las personas que lo rodean.

¿Te refieres a recibir tratamiento psicológico?

Sí, y que sus papás lo apoyen.

Hablando de otro tema, ¿qué opinas del regreso de Melissa Paredes a El Gran Show?

Todos tenemos derecho a trabajar y ella no es la excepción. Las cosas están hechas, la gente ya sacó sus propias conclusiones y lo que le queda es enmendar su carrera y vida.

¿Y eres ‘team’ Gisela Valcárcel o Magaly Medina?

No tomo partido por ninguna de las dos partes porque aquí los terceros salen sobrando. Ellas tienen sus anticuchos, sus rollos de hace muchos años.

Se especuló que ingresabas a esta temporada de El Gran Show...

No estoy, pero está semana estaré como refuerzo de Dalia Durán. Si más adelante me dan la oportunidad de estar, yo asumo el reto porque anhelo alzar la copa desde hace mucho tiempo.

