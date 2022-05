La cantante Milena Zárate tildó de ‘cara de palo’ y ‘conchuda’ a Melissa Paredes luego que el programa ‘Amor y fuego’ difundiera conversaciones de WhatsApp donde la actriz llama ‘guapo’ e incluso reconoce que quería ‘empezar de cero’ con el padre de su hija, el futbolista Rodrigo Cuba, tras su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Milena, ¿Qué te parece lo que Melissa le decía al ‘Gato’ Cuba, ¿tras su ampay con el bailarín?

Pensé que lo había visto todo, pero Melissa es nivel Dios. No le corre sangre en la cara, es conchudísima y cara de palo. Si cometiste la decisión de haber sido infiel por ‘equis’ motivo, porque te calentaste o porque te gustó, es cosa de ella, pero de ahí a mentir de manera tan desfachatada y cínica... eso no se hace. No sé si sentir pena o vergüenza ajena de Melissa. Ha enlodado a este muchacho (Cuba), ha expuesto a su hija y luego sale a culpar a todo el mundo.

Más de una persona está criticando a Melissa a raíz que salió una fotografía donde se ve que su menor hija duerme entre las piernas de su actual pareja. Como madre, ¿Qué opinas de eso?

Eso no lo hago ni yo con mi hija que va a cumplir 9 años, quien ya habla y se desenvuelve. Yo primero soy mamá, segundo mamá, tercero mamá y último mujer. No me considero una santa, puedo hacer mis diabluras, pero no involucro ni a mi hija ni a mi familia. Como madre me indigna que la niña duerma entre las piernas de un tipo que acaba de conocer.

¿Consideras que Melissa es más mujer que madre?

De todas maneras. No digo que sea una mala madre, pero se inclina a ser más mujer que mamá. No lo digo yo porque no soy psicóloga, pero lo dicen sus actos.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba inician una relación sentimental el año 2015 y al año siguiente contraen matrimonio civil. (Foto GEC Archivo)

¿Crees que Melissa quedó ‘sepultada’, tras salir a la luz sus chats con su exesposo?

Hay un dicho bien cierto y es: ‘La venganza es un plato que se come frío’. Con esto (difundir las conversaciones), el ‘Gato’ está desfogando y la sepultó.

Por cierto, acabas de lanzar un nuevo tema dedicado a los infieles... ¿Se lo dedicas a Melissa?

Mi nueva canción se llama ‘Brindo por tu adiós’ y le cae a pelo a todos los infieles, así que es a la medida y talla de Melissa, quien ha dado cátedra a todos los infieles porque muere en su ley y es peor que un hombre, así que la invito a escuchar mi tema que se estrena el 10 de junio en todas las plataformas digitales.





