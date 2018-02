Milena Zárate y Mónica Cabrejos frente a frente [VIDEO]

Después de estar enfrentadas verbalmente, Milena Zárate y Mónica Cabrejos se verán las caras.



“Me llamó su productor e invitó a su programa (radial) para la semana que viene. Le dije que no tengo problemas en ir, mientras exista respeto, porque ella tiene una lengua bien larga y la mía es el triple. Aclararemos ciertos puntos, porque miedo no le tengo”, indicó Milena Zárate.



Hace poco fue criticada por publicar una fotografía, donde se le ve en ropa de baño...



Es ridículo que hablen así porque pasó los 41 años. Me encantaría llegar a los 42 años y tener el cuerpazo que tiene Mónica y lucirme en bikini. (L. Gamarra)



