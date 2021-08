Milena Zárate toma con humor que en redes sociales hayan asegurado que Gisela Valcárcel la empujó durante la final de ‘Reinas del show’ e incluso que la estén comparando con la ‘hermanastra de la Cenicienta’.

“Eso (empujón) no sucedió, no lo sentí. Tomo con gracia esos comentarios porque conmigo se han portado bien y recibí más apoyo que otras participantes. Si hubiera sufrido algo así, me iba, no permitiría que nadie me humille”, manifestó.

Samuel Suárez notó un detalle en la coronación de Korina Rivadeneira. Al parecer, Gisela Valcárcel le habría dado un ‘empujoncito’ a Milena Zárate para que no le quite protagonismo a la ‘reina del show’.

EL ‘EMPUJONCITO’

La gran final de Reinas del Show, en su primera temporada del 2021, ha dado mucho qué hablar. Desde el extenso discurso de Gisela Valcárcel, quien se refirió a Allison Pastor y hasta al premier Guido Bellido, hasta el polémico triunfo de Korina Rivadeneira, que muchos consideran ‘arreglado’.

Samuel Suárez usó sus historias de Instagram para comentar la gala y compartió un divertido meme donde comparan la final del programa con un conocida película de Disney. “Hay preferencia, han vestido al resto de las concursantes como las hermanastras de la Cenicienta, Korina es cenicienta”, dice la publicación.

El popular Samu no dudó en burlarse del detalle y también aprovechó para compartir una parte ‘Reinas del Show’, cuando Korina Rivadeneira es coronada como la ganadora del reality. “Jajajaj Milena la hermanastra de la Cenicienta jajaja parece ¿no? Ya, pero Milena parece que se llevó la peor parte, ¿por qué? Miren este video que me pasó una instachismosa”, dijo el periodista de espectáculos.

En las imágenes, se ve a Gisela Valcárcel anunciando a la ‘reina del show’, mientras la venezolana celebra con su bailarín. En un momento, la ‘Señito’ se acerca a la pareja y empuja ligeramente a Milena Zárate.

“Pareciera que le hubiera dado su empujoncito, ‘quita hija, no es tu momento, ya pasó ya, ya perdiste, gano la Kori... quita, estás haciendo campo, la toma que entra directito a la Kori”, se burló Samuel Suárez remedando a la rubia conductora.