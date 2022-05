La cantante Mlilena Zárate afirma que los infieles no cambian, solo descansan, en relación a todos los casos que se ven en la farándula. Además, enfatiza que ella no tropieza con la misma piedra, pues lo que busca en su vida es un hombre que la respete.

“En cuanto a ese tema, yo estoy convencida que las personas difícilmente cambian y pasa con los infieles, siempre caen en los mismo... como dicen, los infieles solo descansan un tiempo. Quizás, puedan encontrar alguien que los tranquiliza, pero en cualquier momento sale su personalidad”, enfatizó la cantante de ‘Endúlzame que soy cafe’.

Luego, comentó que en su vida ha tenido malas experiencias pero tiene claro que no tropieza con la misma piedra. “Como mujer espero un hombre que me respete, que me dé una estabilidad emocional, no soy de las que tropiezo con la misma piedra, eso lo tengo clarito. No descarto tener amistad con una expareja, pero no hay vuelta, lo que no funciona pues no funciona”, añade la cantante colombiana.

En otro momento, contó que está feliz con el nacimiento de su última sobrina, hija de su hermana Greyssi. “Mi sobrina está muy linda, es una niña hermosa. He tenido cosas duras con Greyssi, pero la familia es para siempre, es un vínculo que jamás se puede romper”, agregó.

La cantante colombiana Milena Zárate afirmó que no tiene problemas en trabajar con Néstor Villanueva, quien ha sido señalado por diversas personas de la farándula de haber ejercido violencia física y psicológica contra su esposa Florcita Polo. Ambos participan en el rodaje de la serie ‘Rivera, el protector’, que es protagonizada por Gerardo Zamora.

“Sí, Néstor (Villanueva) también está participando en la serie y no lo está haciendo mal, me he quedado sorprendida con su trabajo. Creo que todos tienen derecho a crecer y desarrollarse, a tener una segunda oportunidad en la vida... y bueno, ahora está debutando en la actuación”, señaló Milena Zárate.

¿No te parece mal que tras el escándalo en el que se encuentra envuelto se haya sumado a la serie?

No, porque lo hace bien, él es una persona talentosa. Pero claro, si en algún momento se comprueban las cosas que dicen, si Florcita hace una denuncia oficial y es sentenciado, pues tendrá que pagar ante la justicia como cualquier otra persona.

¿Y cómo se encuentra Néstor, cómo lo has visto?

Solo nos hemos cruzado una vez para realizar alguna escena y lo he visto muy concentrado, muy pendiente de su trabajo. Luego, nuestros personajes no se cruzan en la historia. Como digo, lo veo trabajando muy profesionalmente.