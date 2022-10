Milena Zárate saca pecho por su hija Kristell, quien a sus nueve años debutó en la actuación en la serie ‘Rivera, el protector’, donde precisamente hace de su hija. Dice que la pequeña sorprendió a todos con su interpretación.

“Lo que pasa es que esta serie la veníamos grabando desde hace dos años. Cuando empezamos la niña que hacía de mi hija tenía 11 años, hoy tiene trece, pero parece de quince. Entonces, tuvimos que hacer un cambio radical y estábamos buscando una niña, no la encontrábamos. Así que le dije a los productores: ‘Oye puede ser mi hija, es bien histriónica’, le tenía fe”, contó la colocha.

¿Le hicieron una prueba?

Así es y se robó el show, nos dejó a todos con la boca abierta, con una facilidad de actuación, de interpretar. Obviamente estaba nerviosa porque nunca había hecho esto pero, de verdad, a todos nos impresionó y me incluyó porque la veo con sus Tik Toks y todo, pero esto es otra cosa, es más de lo que yo me imaginaba. Como se dice ‘lo que se hereda, no se hurta’.

Te sorprendió...

Sí. Tuvo escenas superfuertes, dramáticas y yo creía que se iba tirar para atrás, pero no. Obviamente, he tenido que estar ahí, guiándola, ayudándola, darle tips porque era su primera vez actuando. Pero Kristell me sorprendió y también será una sorpresa para su papá (Edwin Sierra) que no sabe que ella está actuando.

¿Qué te ha dicho tu hija?, ¿le gustó la experiencia?

Estuvo nerviosa, pero le gustó. Estaba más contenta porque iba a recibir su sueldo. Eso la tenía emocionada.

Ahora vas a apoyarla para que estudie actuación...

La verdad es que no está muy metida en el cuento, pero le dije que la iba a inscribir en unos talleres. Igual el director me dijo que la impulsará porque tiene madera para esto. Pero no es cuestión de que yo quiera obligarla, sino que ella sola le vaya agarrando el gusto, el amor por la actuación. Ahora lo hizo porque sabía que le iban a pagar, es una buena negociante como la madre. Fue una buena motivación para ella, gracias a Dios se sintió bien y se adaptó muy rápido, es como si ya lo hubiese hecho antes.

Tiene que ir poco a poco.

Quiero que le agarre el amor por la carrera, yo la dejo a ella que elija.

Dices que para Edwin también será una sorpresa.

Sí, honestamente no le participo las cosas de la niña porque, pues la gorda vive conmigo y él sabe el trabajo que hago con la crianza de mi hija. No creo que tenga ningún inconveniente en las decisiones que esté tomando. Honestamente le aviso cuando es algo importante que tengo que anunciarle, como una salida del país. Ya se enterará cuando vea a su hija actuar.

De otro lado, contó que está full trabajando en el lanzamiento de su nueva línea de ropa femenina.

“Sigan mis redes porque estoy a punto de lanzar mi nueva línea de ropa femenina casual. Este es mi nuevo proyecto y estoy segura de que les gustará”, finalizó.