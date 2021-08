Luego de quedar en el segundo puesto en ‘Reinas del Show’, Milena Zárate habló de lo que fue su participación en la polémica competencia de Gisela Valcárcel. Según dijo la colocha, la producción del reality de baile siempre la trató muy bien.

“Yo salí contenta, feliz, a diferencia de lo que hubiese pasado con otras artistas, conmigo siempre se han portado super bien, a mí nunca me han negado nada. Me extraño mucho lo que pasó (con Allison Pastor) porque realmente nunca vi una diferencia”, dijo en ‘Amor y Fuego’.

Milena Zárate sobre Korina en Reinas del Show: “Quizás haya tenido acceso a otras cosas que yo no”

Milena aseguró que, pese a que Korina Rivadeneira le ganó, fue una competencia justa. Sobre las críticas a su vestido, la ex de Edwin Sierra remarcó que ella escogió el vestido que usó en la gran final.

Al ser consultada por un supuesto favoritismo hacia Korina y tras las quejas de Allison Pastor, quien denunció que la producción le ponía ‘trabas’ para no ser la ganadora del show, la colombiana resaltó el talento de la esposa de Mario Hart, sin embargo, remarcó que si hubo preferencias, no lo notó.

“Yo no voy a ser mezquina al trabajo de Korina... yo he estado ahí y te lo digo de verdad y si yo hubiese sentido en algún momento de que fuera menospreciada o me hubiesen tratado mal para favorecerla, hubiese sido la primera en decirlo”, sostuvo.

“Quizás Korina, bueno, haya tenido acceso a otras cosas que de pronto yo no, no lo sé, no he visto ninguna diferencia”, agregó la colocha.