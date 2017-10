¡Qué fuerte! Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, se la tiene jurada a Ricardo 'Zorro Zupe'. Después que se especulara sobre una posible infidelidad por parte de su hija al Pato Quiñones, la mamá de la modelo cargó toda su artillería contra Ricardo Zúñiga.

La mamá de Milett Figueroa calificó de 'pobre diablo' al Zorro Zupe después que se hablara sobre un supuesto 'affair' ente la novel actriz y el futbolista Diego Geminez. Incluso, la señora Martha Valcárcel señaló que quiere ver preso al mejor amigo de Tilsa Lozano.

"¿A ese Zorro qué le pasa? Yo voy a hacer una cosa muy grave. Yo soy madre y esto no puede ser. ¿Qué le pasa a este pobre diablo? A él lo voy a meter preso. ¿Hasta cuándo pueden hacer tanto daño a un ser humano? Yo no entiendo. Mira las palabras que pone este sinvergüenza, porque no hay otra palabra", declaró Milett Figueroa.

Recordemos que hace algún tiempo, Martha Valcárcel, Tilsa Lozano y el Zorro Zupe se reconciliaron en televisión después de tantos ataques entre Milett Figueroa y estos dos personajes de Chollywood. Incluso, compartieron risas y conversaciones en Amor Amor Amor.

Martha Valcárcel destruye al Zorro Zupe

Según se especula, Milett Figueroa habría salido un fin de semana a una salsoteca con Diego Geminez. La modelo lo habría invitado a su departamento y el futbolista dejó su reloj en el baño. Los rumores apuntan a que este objeto fue encontrado por Pato Quiñones al regresar de su viaje.

Según contó Patricio Quiñones en 'Espectáculos', el mismo Diego Geminez le escribió por mensaje para negar que eso haya pasado. Pero ahora, en TV, se muestra completamente diferente y no niega nada con Milett Figueroa.

"Yo llego a Lima y ella decide terminar. Luego de eso no entendía mucho por qué pero dije: 'hay que aceptarlo'. Dejé de hablar con ella y me enteré del rumor una semana después. Yo no voy a hablar mal de Milett . No me consta. A mí él me escribió a decirme que (el rumor) era mentira", dijo Pato Quiñones.

Patricio Quiñones habla sobre Milett Figueroa y Diego Geminez

