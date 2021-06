Milett Figueroa tuvo un lamentable final de participación en ‘El Artista del Año’ , donde el último sábado intentó cantar ‘Mala Fama’ de Danna Paola, pero lamentablemente su voz no le alcanzó y desafinó en plena presentación en vivo . Sin embargo, la también modelo seguirá apostando por su carrera musical y aseguró al programa ‘Amor y fuego’ que ya tiene productor musical.

“Estoy en el proceso del desarrollo de mi proyecto musical con un productor en México y estamos explorando varias áreas y géneros musicales y definiendo todo, estamos en ese proceso”, sostuvo al espacio de espectáculos que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.





Milett Figueroa seguirá con su carrera musical y ya tiene productor

Milett además agradeció al programa de Gisela por la oportunidad y prefirió no entrar en la polémica de si hubo preferencia o no con Pamela Franco. “Quiero pensar de aquí para adelante, aprender la experiencia. Estoy agradecida con la oportunidad de poder mostrar lo que hago y a seguir creciendo”.

PELUCHÍN LE DA CONSEJITO

Tras leer las declaraciones de Milett, tanto Gigi Mitre como Rodrigo González la aconsejaron que mejor se dedique a actuar más que a la música. “Ella, si quiere ser cantante que sea todo grabado, que no cante en vivo, con pista”

“Playback, como Paulina Rubio. Si ella se atreve a tanto, porqué tú no... Se desborda, tiene potencia, pero es desentonada, desafinada y un cantante no puede ser desafinada. Si ya tienes años en clases, por qué no potencias la actuación. En vez de dedicarle tantas horas a algo que no vas a destacar y potenciar otro talento en lo que sí puedes destacar”, recalcó Peluchín