Milett Figueroa: ‘Regalo tulipanes, escribo cartas, pero no me gusta cocinar’ | ENTREVISTA | FOTOS

POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA



Todos los días, la puerta más pequeña del teatro Peruano Japonés se abre para dejar ingresar a una mujer que impresiona desde su sonrisa. Milett Figueroa es esa mezcla de bonita, sensual y a la vez, trato simple y sencillo. No vive en esa nube que sus admiradores le han creado. En esta entrevista, a minutos de empezar a actuar en el musical ‘Pantaleón y las visitadoras’, ella pisa el suelo como cualquier muchacha del Perú.



¿Qué es el amor?

Es lo que mueve todo, es mi fuente de energía.



¿Cómo eres cuando te enamoras?

Cuando esté con pareja me buscas y te cuento.



¿Te gusta que te sorprendan con flores?

Me encantan los tulipanes, pero no esos que me mandan de ‘Rosatel’.



¿Tú regalas?

Sí. No solo a un hombre, también a gente que cumple un sueño. Es como felicitarlos por su esfuerzo.

(Fotos: José Rojas) A Milett le encantan los tulipanes. (Fotos: José Rojas)

¿Otro acto romántico?

Escribo cartas...



¿De papel?

Sí. Desde el colegio lo hacía, las dejaba entre sus cosas. Me encanta jugar con esos detalles.



En los quehaceres de casa, ¿haces todo?

No me gusta cocinar.



¿En serio?

Y eso que toda mi familia prepara cosas bien ricas.



¿No preparas nada de nada?

No. Si un día alguien me interesa, imagino que me esforzaré para cocinar algo rico e impresionarlo.

Por tu figura, ¿comerás poquito?

He vivido en Arequipa, conozco toda la gastronomía peruana, como harto y muy bien. Chicharrón con todos sus ingredientes y todo lo que le acompaña. Gracias a Dios no engordo.



¿Un plato preferido?

Varios, puede ser ají de gallina.



¿Tiendes la cama?

Qué pregunta para machista, ja, ja, ja.



¿Lo haces?

Claro, es lo que debo hacer y arreglo mi cuarto.



¿Salsera?

Me gustan las canciones de todas las peruanas que han salido y hasta me sé las letras.

¿Bailas bien?

Si gané el ‘Gran show’ debe ser por algo, ¿no crees?



Pero allí más que bailar hay que aprenderse la coreografía...

Creo que lo hago bien.



¿Del 1 a 10?

Para mí, excelente.



¿Te emociona ver los partidos de la selección?

No ando desesperada.



¿Nunca ‘sufriste’ por 90 minutos?

Si alguna vez lo hice, fue porque mi grupo de amigos se reunieron para ver, pero no soy aficionada.

¿Hincha de...?

La ‘U’, porque toda mi familia lo es.



Con razón tu ex ‘Pato’ Quiñones me aseguró que nunca lo quisiste acompañar a ver al Sport Boys, porque eras crema...

De terceras personas no hablo.



La Amazonía se incendia, ¿haces algo por el planeta?

No uso artículos de plástico y cuando me ducho, no dejo que el agua se desperdicie.



¿Vas a corridas de toros?

Tenía un grupo de amigas que siempre iba y poco a poco me fui alejando, no tenía aprecio por esa práctica.



¿Qué te molesta?

El maltrato animal. Son seres vivos que sienten. Tampoco asistiría a una pelea de gallos.

Estás almorzando y te piden una foto, ¿dejas de comer y atiendes o esperas terminar?

Lo ideal sería que me dejen acabar, pero también sé que esa gente me la pide porque me tiene afecto, me quiere y entonces paro lo que estoy haciendo y se la doy.



¿En serio?

Claro. Soy consciente de que son ellos, con su aceptación, los que me permiten que esté trabajando en lo que me gusta.



¿De niña te gustaban las muñecas?

Me compraron la casa de la ‘Barbie’ y la dejé. Así fue con todos mis juguetes. Los usaba un rato y luego ya no los tomaba en cuenta.



¿Gastas toda tu quincena en ropa?

Ahora soy más consciente, invierto en mis estudios.

¿Tú misma te lo pagas?

Todo.



¿Otros trabajos?

Soy modelo desde siempre y sigo siendo imagen de marcas.



Muchas chicas solo piensan en vestidos...

Me gusta vestirme bien, combino cosas simples, pero he entendido que el dinero se puede invertir en mejores cosas.



¿Alumna destacada en el colegio?

Para mis profesores, no. No hacía mis tareas, aunque entendía rápido los temas.



¿Curso favorito?

Siempre aprobaba, alguna vez he plagiado, pero eso no es buen ejemplo, así que bórralo, ja, ja.

¿Karaokera?

Me encanta.



¿Tu madre?

Todos los días le digo que la quiero.



¿Te han acosado?

Por las redes me han insultado. Sé que son gente que inventa cuentas falsas para agredir con sus escritos.



¿Un defecto?

No puedo controlar mis lágrimas cuando me emociono.



¿La última vez que lloraste?

Mejor pregúntame cuándo he reído.

La lisura qué más empleas...

Hummmm...



Sí las dices, ¿verdad?

Por respeto a los lectores de Trome, mejor ni decirlas.



¿Siempre sonríes?

Es que la vida me la tomo de la mejor manera.



¿Un lujo?

Trabajar al lado de Wendy Ramos.



¿La veías en ‘Pataclaun’?

Crecí disfrutando ese programa y ahora compartimos el camarín.



Gracias porque nos has contado cosas que van más allá de lo que todos sabemos y leemos...

Un saludo para ustedes y sus lectores.

Se fue con ese caminar que la hace diferente. Con esa sonrisa que parece ser un sello en su rostro. Quizá la mujer más bella del Perú abrió su interior y coincidió plenamente con la frase de la pintora canadiense Agnes Martín: “Belleza es el misterio de la vida. No está en los ojos sino en la mente”.