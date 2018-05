La actriz y cantante Milett Figueroa volvió a demostrar su talento en el programa 'El Artista del Año' de Gisela Valcárcel . 'Milechi' para esta gala cautivó con la canción 'Todos me miran' de Gloria Trevi .



Milett Figueroa , con un vestuario implacable y resaltante, dejó todo en la pista pero le faltó esforzarse en el canto. En su interpretación, le salieron unos pequeños 'gallos' que no fueron del agrado del jurado.



Fiorella Rodríguez , una de los jurados, dijo que interpretó una canción difícil y que, por algunos momentos, desafinó. Le aconsejó practicar más y que no deje nunca de lado la actitud y presencia.



Lucho Cáceres, por su parte, comentó que Milett derrochó sensualidad y desenfreno e hizo énfasis en su concentración y energía al momento de su presentación.



Milett Figueroa ya ha sido campeona de una de las temporadas del reality 'El Gran Show' junto a Patricio Quiñones y quiere continuar demostrando su talento en otro formato que le permite mostrar sus dotes para el canto.



