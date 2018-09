'Yo soy': Así fue la 'agridulce' presentación de Juan Gabriel en el programa [VIDEO]

"Se me olvidó otra vez" fue el tema escogido por el imitador de Juan Gabriel en la última edición de 'Yo soy'. Mario Rodríguezfue ovacionado por el público, pero el jurado en el reality de canto fue muy duro con el imitador por creerse una estrella y negarse a ensayar.

Por su parte, Katia Palma manifestó que la actuación de Juan Gabriel está muy bien, pero que "está en su zona de confort". "Deseo que hagas otro tipo de temas para que te retes", sentenció la jurado de 'Yo soy'.

Por su parte, Ricardo Morán fue mucho más duro con la imitación de Mario Rodríguez y le dijo que "fue una pobre interpretación". "Cantaste en una burbuja y no para el público", indicó Morán. "Tú no eres la estrella. Es una falta de respeto decirle que no querías ensayar. Hiciste el ensayo a medias", sentenció el juez del programa.

Todo indica que el imitador de Juan Gabriel no convenció por completo al jurado. Mario Rodríguez no manifestó nada y se retiró a su lugar para poder ver a sus demás compañeros de 'Yo soy'.