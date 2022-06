Trome ya está listo para la gran final del Miss Perú 2022 y conversó con sus candidatas, entre ellas Tatiana Calmell, una de las favoritas al certamen de belleza. La modelo y también actriz nos contó detalles de cómo ha sido el proceso en la competencia, cómo es su relación con sus compañeras y lo que buscaría para nuestro país si es coronada este martes 14 de junio.

En una íntima entrevista para Trome, Tati Calmell aseguró que su motivación para formar parte del concurso de belleza más importante del país ha sido el conocerse a sí misma, pues no le gusta quedarse estancada, sino evolucionar y avanzar.

“Me gusta salir de mi zona de confort, creo que tengo muchas cualidades para ser la actual Miss y también porque tengo muchas ganas de trabajar por la gente que lo necesita , que sepan que no están solos, que tienen las capacidades para lograr sus sueños y metas. Me gustaría dar un mensaje muy inspirador, siento mucha responsabilidad de comunicarme con las niñas , la generación joven que me observa siempre”, señaló.

Tatiana Calmell es candidata en la gran final del Miss Perú 2022. Foto: Gerson Leyton

Tati, que ha sido considerada por el público como una de las favoritas para ser reina, tiene en claro que sus expectativas del certamen han sido superadas. Precisó que la organización la ha tratado muy bien y está satisfecha de haber conocido mensajes de empoderamiento de sus compañeras.

“He aprendido de mis compañeras, estar con ellas conviviendo un mes y 15 días ha sido super interesante, conocer diferentes realidades y creo que de eso se trata el Miss Perú, de comunicar lo poderosas que somos. He podido conocer a mujeres inspiradoras y fuertes, con mensajes sólidos para la siguiente generación. Eso es super bonito y muy gratificante ”, puntualizó.

EL COMPAÑERISMO EN EL MISS PERÚ

“Todas podemos llevarnos la corona”, así precisó Tati Calmell su acercamiento con las candidatas al Miss Perú 2022. Al ser consultada por las otras modelos favoritas, entre ellas, Valeria Flórez y Alessia Rovegno, no dudó en elogiarlas debido al esfuerzo en todo este proceso del certamen. Manifestó que tienen una muy buena relación amical y profesional.

“ Es un honor ser considerada como favorita... Todas tenemos oportunidad de llevarnos la corona , en el caso de Alessia (Rovegno) creo que es una chica bellísima, muy anhelada por los fanáticos del certamen que querían que ella esté . A mí me encanta que esté compitiendo, así es mucho más entretenida (el certamen). En cuanto a Vale (Valeria Flórez), ha sido una sorpresa conocerla y ha sido hermoso también, hemos creado un bonito vínculo y sé que también sería una muy buena representante al Miss Universo . Si no soy yo, creo que mis compañeras lo harían con todo el alma y el corazón ”, dijo a Trome.

Candidatas al Miss Perú 2022, entre ellas Tatiana Calmell.

TATI CALMELL HABLA SOBRE LA SALUD MENTAL

La joven modelo y actriz también nos conversó sobre la importancia que tiene el darle prioridad a la salud mental en nuestro país, a raíz de la pandemia contra el Covid-19. Tati Calmell busca emitir un mensaje de inspiración y reflexión en tiempos difíciles por el virus.

“Siento que la plataforma del Miss Perú es una opción muy importante para mí en este momento de mi vida para dar un mensaje de inspiración, sobre todo en lo que más me quiero enfocar y hacer énfasis es en la salud mental porque en la post-pandemia la gente ha empezado a darse cuenta de la importancia que tienen nuestras vidas y debo decir que yo misma lo he vivido en carne propia, también he sido parte de la pandemia, también he sufrido, también la he pasado mal , y creo que es un momento de mucha reflexión para vivir el presente y el hoy, super apasionados a lo que somos”, acotó.

SU MENSAJE FINAL PREVIO AL MISS PERÚ

“Tati es una chica apasionada, me llevo por mi instinto, por mi corazón, creo que es lo más genuino que tengo. Soy una persona decidida, con mucho coraje para trabajar por lo que desea y optimista. Cuando tomo acción a algo con buena actitud me doy cuenta que las cosas siempre salen mejor. Me gustaría darle un mensaje de positivismo a la gente que me escucha, de esperanza, de que realmente todo es posible, he trabajado muy duro para conseguir mis metas personales y mejorar como persona a través de los años”, señaló.