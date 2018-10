La ceremonia del Miss Perú coronó a su próxima representante para el Miss Universo. Se trata de Anyella Grados, una joven estudiante de comunicaciones de 19 años, fanática del box y amante de la comida norteña.

La joven representante de La Libertad logró coronarse como la mujer más bella en el certamen del Miss Perú 2019. Anyella Grados tendrá todo un año de entrenamiento y preparación para el Miss Universo en su próxima edición y se mostró muy emocionada con su triunfo.

En entrevista con el diario El Comercio, Anyella Grados dijo que está 100% comprometida con la organización del Miss Perú para buscar y lograr un cambio en la sociedad, como lo hicieron las reinas que la presidieron.

Tras su triunfo en el Miss Perú, Anyella Grados se volvió el centro de las búsquedas en redes sociales para conocer más sobre ella. Por eso, en su cuenta Instagram, cuenta con varias fotografías tanto personales como profesionales.

En varias de ellas, Anyella Grados luce su belleza al natural, sin uso de maquillaje. La Miss Perú 2019 tiene presentes las palabras de Jessica Newton, organizadora del certamen: vivir y disfrutar el día a día como representante del país y no dejar nunca que malos comentarios puedan afectarla.

Anyella Grados también confesó que, desde el momento de su coronación, ya es víctima del bullying cibernético. Sin embargo, ella considera sentirse muy preparada para soportarlo. "No me afecta, los únicos que me importan son mis familiares, las personas más cercanas a mí, que confíen en mí, y estén felices de lo que logro, no los demás".