Miss Perú se quiebra por insultos contra ella y su madre: "Me cuestionan por ser hija de una madre soltera"

No tiene ni 24 horas de ser Miss Perú y ya sufrió las más fuertes críticas. Anyella Grados, la joven de 19 años, fue coronada como la representante para el Miss Universo del próximo año. Sin embargo, en poco tiempo, ha tenido que afrontar duros comentarios y hasta ofensas por su elección.

En entrevista con el diario El Comercio, Anyella Grados habló del bullying cibernético y dijo que en poco tiempo, había sido protagonista de estos crueles mensajes. "No me afecta, los únicos que me importan son mis familiares, las personas más cercanas a mí, que confíen en mí, y estén felices de lo que logro, no los demás".

Por eso, durante el programa Válgame Dios, Anyella Grados mencionó todos los indignantes mensajes que ha tenido que soportar, uno de ellos involucrando a su madre. La Miss Perú indicó que está muy orgullosa de cómo y quién la ha criado y nadie tiene derecho a insultarla.

"Me han dicho cosas espantosas. Me indigna ver que como peruanos, me digan que soy una chola, que soy indígena, que por qué gane si mi mamá es mamá soltera, reprochando todo el esfuerzo que yo he venido haciendo hace meses", indicó la Miss Perú.

Miss Perú

Pese a mostrarse fuerte en todo momento, Anyella Grados no pudo evitar quebrarse cuando las ofensas involucraban a su familia, especialmente a su mamá. Por eso, la Miss Perú pidió que entiendan que ella es nueva en este medio y que no está acostumbrada a las críticas de manera tan masiva.

"Yo me siento muy orgullosa de ser chola e indígena, de pertenecer al Perú y representarlo ahora. No tendría por qué sentirme mal. Me quiebro cuando se meten con mi familia, con mi madre, que la insulten, que se burlen de mi color de piel, de mis rasgos físicos, a eso cualquiera le afectaría a pocas horas de vivir un momento tan especial y de no estar acostumbrada", declaró Anyella Grados.

La Miss Perú comentó que ha tenido el apoyo de su madre durante todo el momento y que se siente fuerte para afrontar todo lo que viene en el futuro. Por eso, la Miss Perú pidió una reflexión por parte de todos los peruanos para evitar ataques en redes sociales.

"Ella está feliz, me apoya. Siempre me escribe, me llama, me dice que sea fuerte, porque sabe todo lo que estoy viviendo a esta corta edad, porque no es fácil. Yo siento que sí, soy fuerte y estoy aquí sentada, orgullosa de mis raíces y quiero hacer un llamado a los peruanos: por favor, no se dediquen a atacar de esa manera. Todos peruanos, somos cholos, todos venimos de una misma cultura, de diferentes razas ¿por qué nos debemos atacar de esa manera?", puntualizó Anyella Grados.