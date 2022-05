Jessica Newton presentará la nueva edición del Miss Perú y como antesala del certamen oficial, la organizadora presentó a las 8 candidatas en un programa especial del reality “Esto es guerra”.

Tatiana Calmell, Alessia Rovegno, Arlette Rujel, Flavia Montes, Daleine Arroyo, Maryori Morán, Mei Azo y Valeria Florez fueron presentadas como las candidatas oficiales del Miss Perú, pero solo una podrá llevarse la tan ansiada corona. Sin embargo, esto podría variar en caso una renuncie en el camino o Newton decida que no va más por incumplir con las normas de la organización.

Así es, en el certamen hubo descalificaciones antes de la gala oficial. Tal es el caso de la modelo Brunella Horna, quien fue precandidata al concurso de belleza, pero su candidatura no se oficializó por tener diferencias con Jessica Newton y la organización.

Esta situación se dio en 2017 cuando Newton utilizó las redes sociales para anunciar a las precandidatas del Miss Perú, donde Brunella Horna figuraba como una de las favoritas.

“Bienvenida Brunella Horna, feliz de tenerte en Miss Perú. #candidata2017 #bellezaperuana #buscandoalareina”, escribió Newton en su perfil de Instagram en ese entonces.

El día que Brunella Horna fue presentada como candidata en el Miss Perú 2017. (Foto: @soylanewton).

En ese entonces, Brunella comenzaba su carrera como empresaria tras terminar su relación con Renzo Costa. Además, la modelo tenía apariciones en distintitos espacios de espectáculos por el fin de su compromiso con el ‘Rey de los cueros’. Todas esas responsabilidades hacían que Horna se ausentara a sus clases del Miss Perú.

Además, Jessica Newton no estaba de acuerdo con la imagen que proyectaba Brunella, quien se involucró con hombres aparentemente casados y mucho mayores que ella.

Jessica Newton declaró para la prensa nacional y lamentó que Horna no represente a una candidata al Miss Perú. “Como organización me sorprende. Creo que si ella no está lista para competir este año, ella debería pensarlo... No se está comportando como yo esperaba que se comporte”, dijo la organizadora del Miss Perú para Latina Televisión.

Brunella Horna no figuró en la lista oficial del Miss Perú 2017

Ante la opinión pública de Jessica Newton, la modelo Brunella Horna le dio prioridad a sus tiendas y descartó ser parte del certamen del Miss Perú 2017.

“Mi prioridad es mi empresa y todo el mundo lo sabe. Abrir una tienda no es simple porque es trabajo tras trabajo”, señaló la modelo en ese entonces.

En medio de estos dimes y diretes, Jessica Newton volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar la lista oficial de las candidatas al Miss Perú 2017 y Brunella Horna no figuraba.

VIDEO RECOMENDADO

Miss Perú 2022: Así fue la pasarela en vestido de gala de las 8 participantes

Revive la pasarela en vestido de gala de las ocho finalistas del certamen de belleza Miss Perú 2022 en donde Tatiana Calmell, Alessia Rovegno, Arlette Rujel, Flavia Montes, Daleine Arroyo, Maryori Morán, Mei Azo y Valeria Florez deslumbran frente a las cámaras todo su talento. (Fuente: América TV)