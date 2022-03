Gaela Barraza, hija de Tomate Barraza y una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre, rompió su silencio luego de la avalancha de críticas que recibió la organización del concurso de belleza por coronar a más de una candidata hija de famosos.

En declaraciones para Trome, la adolescente se mostró apenada por la polémica y aseguró que no renunciará a su corona, puesto que le costó mucho ganársela y quiere hacer carrera en el modelaje.

“Me da mucha pena por la gente que nos está criticando, yo no haría eso porque me considero una buena persona. No pienso renunciar a la corona porque es algo que a mí me costó llegar y alcanzar. No voy a dejar el concurso porque me esforcé y me quiero dedicar al modelaje”, sostuvo Gaela.

TOMATE INDIGNADO

Por su parte, su padre, Tomate Barraza, se mostró indignado con los ataques que recibe su hija, la hija de Keiko Fujimori y la retoña de Nílver Huarac.

“Me parece desagradable, intolerable y brutal la forma como están atacando a estas criaturas en redes sociales. Como padre, me siento indignado por la cantidad de felonía y dureza con que están catalogando a las niñas. Condeno ese acto tan vulgar y soez. No entiendo cómo hay personas que pueden derramar tanto odio con cuatro niñas, quienes lo único que han querido es hacer realidad un sueño”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Korina cuestiona a Kyara y otras reinas del Miss Perú La Pre: “Me parece raro que sean cuatro ganadoras”

Andy Polo manda carta notarial a Magaly para que se rectifique y ella contesta: “Lo que quiere es demandarme”

Janet sobre el Miss Perú La Pre: “No puedo ser objetiva porque Alondra es hermana de mi hija”