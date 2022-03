La elección como misses en Miss Perú: La Pre de Kyara Villanella y Alondra Huárac , así como de Gaela Barraza, generó un sin número de reacciones en las redes sociales dando a entender que hubo favoritismo con ellas por ser hijas de ‘famosos’. Sin embargo, las jovencitas comentaron, con el visto bueno de Jessica Newton, cómo se sienten al respecto y sus planes a futuro.

Kyara, ¿tus padres están emocionados por tu elección?

Mi mamá es la que más me apoya, a ella le gusta lo que es el modelaje y ahorita lo que importa es cumplir con todo, pues desde que fui elegida me levanto más temprano para hacer mis tareas del colegio y atender, por la tarde, mis compromisos como Miss.

Hay responsabilidades por ser una ‘reinita’

(Ríe) sí, y todas queremos hacer un buen papel, para eso nos preparamos.

Eres bastante locuaz, pero ¿qué pasó cuando Tula Rodríguez quiso entrevistarte?

Con toda sinceridad, no quería declarar porque no deseaba restar protagonismo a mis compañeras que estaban a mi lado o que pensarán había favoritismo.

A pesar de eso hubo críticas, incluso de jovencitas que también estuvieron en ‘La Pre’...

Las críticas de los ‘haters’ no me molestan tanto, pero escuchar o leer cosas de mis amigas que estuvieron en el concurso me dio mucha pena. También lo que pasó en el zoom que se hizo donde entró una de las chicas y dejó un comentario sobre mi abuela (la señora Susana Higuchi) que recién está fallecida y eso me dolió más.

¿Y qué planes tienes a futuro?

Me gustaría estudiar nutrición para ayudar a las personas que tienen problemas alimenticios o tal vez algo relacionado con el deporte que me gusta mucho.

ALONDRA QUIERE SER MÉDICO

La hija de Nílver Huárac y Lisett Soto, también tiene las cosas claras, pues reafirma que participar en el concurso ha sido un trabajo al que le puso, al igual que sus compañeras coronadas, mucho empeño y el resultado fue positivo para todas.

Alondra, después de ‘La Pre’, ¿piensas seguir en los concursos de belleza?

Cuando termine mis labores como Miss, me gustaría seguir con el baile, el canto y en el futuro estudiar medicina, me gustaría ser médico y ayudar a los niños.

Alondra Huarác, Kyara Villanella y Gaela Barraza (Foto: Cortesía Miss Perú: La Pre)

¿Y ha sido difícil recibir tantas críticas por su elección?

Sí, pero nadie sabe que no la hemos tenido fácil, al contrario, nos esforzamos el doble porque ser la hija de un ‘famoso’ como dicen, es una mayor responsabilidad. Solo espero que las personas que critican por un segundo se pongan en nuestros zapatos y sepan que se sienten digan tantas cosas, somos jovencitas que tenemos muchas ilusiones y ganas de hacer las cosas bien.

¿Qué te ha comentado tu hermana Antonella (hija de Janet Barboza)?

A mí hermana la quiero mucho, pero no hemos hablado del tema, supongo que debe estar contenta por mi logro así como lo está nuestro papá (Nílver Huárac).

