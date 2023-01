¡SACA LAS GARRAS! Bárbara Cayo fue consultada sobre Magaly Medina y los detractores de Alessia Rovegno en el Miss Universo. La actriz evitó mencionar a la conductora, pero respondió claro y fuerte.

“(Magaly Medina fue una de las detractoras de Alessia) No hay detractores, aquí hay Perú unido carajo, déjense de tonterías, yo voy a ser su mamá aquí, déjense de tonterías, somos un país unido”, expresó a las cámaras de ¡Siéntese Quien Pueda!.

La actriz brindó estas declaraciones desde Estados Unidos previo a la ceremonia del Miss Universo, donde Alessia Rovegno quedó en el Top 16.

¿Alessia Rovegno sufrió un ‘boicot’ en el Miss Universo?

A través de Instagram, Stephanie Cayo reveló que su sobrina Alessia Rovegno fue afectada porque le escondieron los zapatos y le rompieron el vestido.

“Y espero que no se le pierda ningún zapato ni se le rompa ningún vestido como ya lo han hecho, como lo hicieron. Ella no ha dicho nada porque es una chica muy dulce, pero yo sí lo digo porque a mí no me importa nada”, expresó.

