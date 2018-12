Miss Universo: Colombianos se alegraron con eliminación de Valeria Morales y la calificaron de "arrogante y homofóbica"

#MissColombia no me representa, homofobica, una niña bonita q no acepta las diferencias. ¿Que tal el club de arpias burlándose de Vietnam y Camboya por no hablar inglés? Mamita tu idioma es el español y hablar inglés no te hace superior 🤦🏻‍♀️ con Duque ya teníamos suficiente 😐🇨🇴