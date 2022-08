Diversos países continúan seleccionando a sus representantes para el certamen de belleza más importante del planeta, el Miss Universo. El último jueves 25 de agosto, Mary Belen Sakamoto fue elegida como representante de Japón, sin embargo, llamó la atención que tenga raíces peruanas debido a su padre. Ella disputará la corona con nuestra Alessia Rovegno.

Mary Belén es una joven de 23 años de edad, nacida en la ciudad de Tokio, Japón. Además, estudió en la Universidad de Seisen y es una profesional en la industria de la comida. Ella cuenta que no ha podido visitar, hasta ahora, el Perú.

“ Nunca he ido a Perú, pero me he criado en una casa donde siempre se hablaba el español y donde mi papá cocinaba comida peruana . Mi madre es japonesa, muy correcta y estricta”, dijo.

Mary Belen Sakamoto, con raíces peruanas se lleva la corona del Miss Universo Japón 2022

La actual Miss Universo Japón 2022 también ha confesado que su comida peruana favorita es la papa a la huancaína, pues su padre suele prepararlo muy bien. Según dijo, se siente orgullosa de tener ascendencia peruana.

“ En verdad, pocos saben que mi papá es peruano . Por mis venas corre sangre latina y japonesa y estoy muy orgullosa. Viva Japón y Latinoamérica”, acotó.

MARY BELÉN ENFRENTARÁ A ALESSIA ROVEGNO

La peruana Alessia Rovegno disputará la corona del Miss Universo con Mary Belen Sakamoto. Pese a que aún no se confirma la fecha del certamen de belleza, ambas ya vienen preparándose y viajando por el mundo.

La representante de Japón cautivó al jurado por su espontaneidad, seguridad e ilusión . Mide 1.71 metros de altura y sus medidas son 88-62-100. Ella busca trabajar para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas siguiendo los pasos de Kurara Chibana, la Miss Universo Japón 2006 y virreina universal que se desempeñó como Embajadora de Buena Voluntad.

Alessia Rovegno es la representante peruana para el Miss Universo. Foto: Trome