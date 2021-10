Mito Plaza (68) el triunfador de ‘La voz senior’, cuya final emitió Latina el último lunes, emocionado contó que su esposa, desde el cielo, celebra con él que haya sido el ganador del reality de canto al que fue convocado el mismo día en el que la madre de sus hijos partió debido al Covid -19.

“Realmente fue una final muy disputada porque todos mis compañeros son muy talentosos. De verdad, que me emocioné muchísimo al escuchar mi nombre, estoy contento y agradecido con Dios, mis entrenadores Lucía y Joaquín Galán del ‘Dúo Pimpinela’, con Latina y todas las personas que me apoyaron a seguir adelante en este reality de canto al que no imaginé que iba a llegar, todo me parece un sueño”, dijo don Mito.

Mito Plaza, ganador de 'La Voz Senior', interpretó el tema 'Amor y vivir' (Foto: Cortesía 'Latina

¿Es cierto que por un momento pensó en no aceptar la convocatoria que le hicieron porque vivió un difícil momento?

Así es , justo el 16 de mayo, que me comunicaron que había sido elegido mi esposa falleció por el Covid. Estuve desanimado, bajoneado, pero fueron mis hijos los que me dijeron que siga adelante porque es lo que a su mamá quería y lo hice, gané y sé que desde el cielo ella está celebrando conmigo porque siempre fue una mujer emprendedora que me apoyó en todo.

Cantar ‘diluye’ las penas ¿será por eso que cuando interpretó con el ‘Dúo Pimpinela’, ‘El amor no se puede olvidar’ lo hizo con tanta pasión?

Sí, es que cantar nos alegra, borra un poco la tristeza y eso es lo que tratamos de transmitir los artistas cuando cantamos.

Mito Plaza, ganador de 'La Voz Senior', interpretó con el 'Dúo Pimpinela' el tema 'El amor no se puede olvidar' (Foto: Cortesía 'Latina

¿Qué hará con el premio?

Pienso reactivar mi orquesta en Ferreñafe porque eso también lo deseaba mi esposa y esperamos que esta pandemia pase pronto para que más personas no se vayan.

¿Ya se encuentra en Ferreñafe?

Aún no, tengo que firmar unos documentos y también voy apoyar en la Teletón. Todos debemos de ayudar en cruzadas como estas.

No hay nada que impida alcanzar los sueños...

Nada. Así uno sea adulto mayor no tiene que limitarse, al contrario hay que seguir adelante para alcanzar los sueños que, tal vez, se forjaron en la juventud, pero que por equis motivos no se hicieron realidad si se nos da la oportunidad de cristalizarlos, pues para adelante. Míreme a mí, con mis 68 años, qué iba a imaginar que iban a seleccionar el video que mi hijita mandó al canal donde estaba cantando, luego que me llamarían para el casting y que sería seleccionado al lado de tanto talento. Los sueños se hacen realidad cuando uno le pone todas las ganas del mundo y es agradecido con Dios y las personas que nos apoyan como mis paisanos de Ferreñafe y todos las personas del mundo que me enviaron sus menajes. Gracias a todos, mi corazón les pertenece.