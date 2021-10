Mónica Cabrejos dijo que Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba deben tomarse su tiempo para que se ‘enfríen’ las cosas y luego conversar e intentar solucionar el doloroso tema que hoy atraviesan por el ‘ampay’, en el estacionamiento de un gimnasio de Miraflores, donde la conductora de ‘América hoy’ y su bailarín Anthony Aranda, fueron captados besándose.

Mónica, ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba?

Qué difícil opinar, creo que deben tomarse su tiempo para decidir sobre su matrimonio. Ambos son jóvenes y parte del crecimiento es equivocarse.

Se podrá rescatar algo con ese ‘ampay’ y el comunicado de él...

Todo se puede, el tiempo cura todo. Tiempo necesitan, ahora todo es impulso y triste porque una familia se puede romper por una situación así o también fortalecer.

¿Es fácil perdonar una infidelidad?

No solamente es perdonar una infidelidad. Una infidelidad en una pareja, no es solamente de la persona que traiciona sino de los problemas de una pareja, porque cuando una pareja está bien no hay lugar a terceros y esas es la verdad. Creo que más que perdonar la infidelidad hay que asumirla, entenderla y volver a confiar, es un proceso muy largo y muy pocas parejas logran hacerlo, pero ellos son una pareja joven, tienen una familia bonita, podrían intentar solucionar, al menos, no en este momento porque todos están en caliente y con el dolor, con el miedo y deben darse tiempo. Tomar terapia y ver qué es lo mejor para ellos. Creo que parte del crecimiento es aprender a no mentir, aprender a ser honestos. La verdad, estoy triste como todo el mundo porque era una de las parejas más consolidadas.

Melissa Paredes, Gato Cuba y bailarín Anthony Aranda

Algunos cuestionan el comunicado de él

En mi opinión, él ha tenido una reacción bastante madura respecto al tema. El comunicado es educado, pero sincero. Parte de la infidelidad es la mentira, porque la infidelidad tiene sus raíces en ser deshonestos y por tanto, mentir . Ningún infiel dice la verdad, si fuera honesto o sincero no podría ser infiel, ocultar, acordarte de la mentira, manipular, es parte dé. El tema con la infidelidad y el daño que ocasiona tiene más que ver con la mentira que con la traición. ¿Te imaginas el estrés que debe tener el infiel que tiene dos relaciones paralelas por años?

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Por otro lado, Mónica Cabrejos contó que sigue cuidándose del coronavirus, pues hace unos meses se contagió con esta enfermedad, que ha cobrado miles de víctimas en nuestro país y el mundo, y la pasó mal. “Realmente uno nace nuevamente, es una segunda oportunidad que Dios te da para seguir adelante al salir de esta cruel y dolorosa enfermedad”, dijo la conductora del programa sabatino”.