Mónica Cabrejos se pone chaleco antibalas tras recibir amenazas de muerte

La conductora de ‘Al sexto día’, Mónica Cabrejos, reveló que está recibiendo amenazas de muerte por parte de los delincuentes que la asaltaron la semana pasada, en Chorrillos.

Mónica, regresaste al lugar donde te robaron para grabar nuevamente ‘Al sexto al día’. ¿Cómo te sentiste?

Como todos después de un asalto… asustada, pero sé que a la delincuencia se le derrota con valor y sin silencio, así que me puse mi chaleco antibalas y me escoltaron policías de la comisaría de Chorrillos. Estamos amenazados de muerte porque no quieren que sigamos investigando.

¿Cómo sucedió?

Recibimos una llamada diciendo que iban a devolver las cosas luego que los liberaron. Empezamos a dar con nombres y la cosa se puso peor porque nos llaman para amenazar, así que pediremos garantías para nosotros.

¿Qué piensan hacer?

La denuncia seguirá su curso. Tenemos indicios e información sobre dónde están las cosas. Tarde o temprano caerán.