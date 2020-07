La conductora de ‘Al sexto día’, Mónica Cabrejos, aclaró que está soltera, sin embargo, resaltó que tiene más de un pretendiente.

“Estoy soltera, sin compromiso, pero tengo admiradores y chicos que quisieran pretenderme”, sostuvo Cabrejos.

¿Es complicado conquistar a Mónica Cabrejos?

Es más fácil de lo que cualquiera se imagina, pero les da miedo y se asustan. Si alguien realmente desea algo conmigo, lo va a tener, pero la mayoría de hombres está con que no saben qué quieren y yo lo tengo claro... No quiero que me hagan daño, no quiero perder mi tiempo ni hacer perder el tiempo a los demás.