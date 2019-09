Mónica Cabrejos: ‘Tengo flojera de enamorarme’ | ENTREVISTA

Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila



Caminamos por las escaleras que llevan directamente al set de grabación. Pusimos en ‘silencio’ los celulares. Nos sentamos a un costado. La risa de Mónica Cabrejos delata que está en pleno programa. El resto de Panamericana Televisión, a esa hora, parece un gigante que duerme. Luego de casi 20 minutos de espera, aparece ella. Se sienta frente a nosotros. Ella es como la noche, siempre con una nueva historia por contar.



Si casi todos tus ‘ex’ se han casado, ¿no serás tú el problema?

No sé...



¿Eso es un sí?

Yo nunca quise hacerlo.



¿Te propusieron matrimonio?

En más de una oportunidad y las rechacé.



Toda mujer sueña con eso...

No entiendo para qué lo hacen.

¿Así de tajante eres cuando tienes que terminar?

La lealtad es ser capaz de abrir tu corazón para bien o mal.



Frase utilizada para acabar...

Esto no está funcionando.



¿Y si te piden una oportunidad?

Han tenido que pasar varias cosas, no soy de decir chau a la primera.



¿Cómo llegas a esa conclusión?

Hago mi lista de lo bueno y malo, si estoy más feliz que triste.

¿Qué buscas en una relación?

Estar tranquila.



¿Te molesta la convivencia?

No me rehúso a vivir con alguien.



¿Pero...?

Cada uno en su cuarto.



¿Tanto así?

Me cuesta conciliar bien el sueño cuando duermo con alguien.



¿Te asusta perder tu privacidad?

Aterra no tener tiempo de soledad y silencio.

¿En serio?

En casa paso mucho tiempo sin prender la radio y la televisión. Mis domingos casi siempre son así.



Con pareja todo sería distinto...

Un fin de semana con gente en mi casa sería una tortura.



¿Y dormir con uno que ronca?

Me ha tocado. Duermo con tapones en los oídos.



¿Qué otras cosas te incomodan?

La música alta, la luz igual.



¿Y cómo haces en las discotecas?

Hace muchos años que no voy.

Eres jodida...

No tengo mucha paciencia ni complejo de mamá.



¿Qué hombre te empuja a dejarlo?

El que sigue creyendo que los chanchos vuelan. Yo avanzo y, si no quieren seguirme, es su problema.



Un hombre puede querer estar todo el día teniendo intimidad...

A los 43 años no deseo eso. Tengo muchas cosas que hacer, pasear a mi perro, ir al gimnasio...



¿Si te dicen: ‘Quién te va a cuidar cuando lleguen las arrugas’?

Qué egoísta tener un hijo para eso.



¿Cómo serás de ancianita?

Una vieja pendeja.

¿Haces todo en casa?

Pinto, clavo en las paredes...



¿Cambias el trompito del caño?

Por supuesto, pero nada que tenga que ver con la electricidad, porque le tengo miedo.



Se malogra tu auto, ¿llamas a un amigo pidiendo auxilio?

Empujo el carro.



Tienes características de hombre...

Soy frontal y directa.

Eres un varón bien mujer.

Exacta definición, ja, ja, ja.



¿Te da miedo envejecer?

Ya estoy marcada y ando llena de canas.



Karla Tarazona se sentó en ‘El valor de la verdad’...

Lo de ella, en su momento, fue despecho y su manera de procesarlo era públicamente. A mí me tenía harta.



¿Una mujer despechada es un ‘mono con metralleta’?

Muchas dicen: Si no es feliz conmigo, que no lo sea con otra.

¿Va contigo?

Soy bastante orgullosa. Si quiere ser feliz con otra, adiós.



Un video de Anelhí Arias en pleno show siendo tocada por varios ‘parroquianos’ conmueve las redes...

Si ella quiere, de qué nos quejamos. Cada uno hace con su vida lo que desee y hay que respetarlo. Es parte de la libertad.



Vas por la calle y te cruzas con Olenka Zimmermann. ¿La saludas?

Si ella lo hace, le respondo. No me ha hecho nada ni yo a ella.



¿Quieres enamorarte?

Me da flojera.

¿Ya no crees en el amor?

Es maravilloso, pero debes saber que empieza y termina.



¿Qué harías por ese sentimiento?

Cocinaría.



¿Buena sazón?

Cocino bien rico, pero es otra de las cosas que me dan flojera.



Tu regreso a la televisión ha traído cola...

Estoy acostumbrada.



¿Por qué?

Tiene que ver con factores sociales.

¿Ejemplo?

Les jode verse representados por una afrodescendiente o mestiza.



Es duro lo que afirmas...

Lo vemos en publicidad, televisión, conducción de programas. En una novela: la exitosa, la dueña de casa, es blanca. La enfermera o amante, es negra.



¿Te han querido cambiar?

Desean que por mi color, sea sumisa y humilde.



Dos pilares de tu vida...

Libertad e igualdad.



Gracias por esta charla tan abierta...

Enviarles un enorme beso a los lectores de Trome y agradecerles a ustedes por la entrevista.

Se fue a su auto con su asistente. Ella se sienta al volante. Irreverente por momentos, auténtica siempre. Como diría la feminista estadounidense Gloria Steinem: “Una vez que nos cansamos de buscar aprobación, nos damos cuenta de que es más fácil ganarse el respeto”.