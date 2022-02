Mónica Cabrejos marcó distancia con el ‘humor’ que Ricardo Mendoza de ‘Hablando huevadas’ hace y condenó la ‘broma’ que soltó sobre el caso de una niña violentada, pues aseguró que ese tipo de conductas no se pueden ‘normalizar’. Por eso, a través de su show ‘Ni candy, ni lady’ trata de educar y empoderar a la mujer, porque ella ‘habla huev...’ con sentido.

Mónica tu unipersonal ‘Ni candy, ni lady’, tiene lleno total, ¿hasta cuándo va el show?

Sí, nos va bien a Dios gracias. El show va hasta el 16, ya son varios años y la mayoría que va a verlo son mujeres que, además de reírse, entienden y buscan empoderarse. Yo hablo huev... pero con sentido. Hacer humor es doblemente una responsabilidad.

Claro y no es nada fácil

Sobre todo en un país machista como este. Hay que usar el humor para educar, no para reafirmar.

Hasta ‘bromean’ con temas tan dolorosos como la violación

Terrible, pero el machismo siempre ha sido tópico del humor. Casi todos los humoristas son hombres , es muy raro ver a una mujer haciendo humor. Seguimos siendo machistas, a mi show van mujeres en un 90%.

Eso bueno para cambiar el chip

Así es, por eso lo que ha sucedido con ‘Hablando huev...’ nos debe servir para educar a la gente que le gusta reírse de la comunidad LGTB, de las mujeres y niños maltratados. Hay que educar, la gente ya sabe que eso no es gracioso, es un delito y es la peor de las violencias. La gente, los pulpines que se ríen de eso tienen que entender que los y las niñas son sagrados. Hay que seguir promoviendo el cambio. Hay que seguir reeducando a nuestros hombres para que entiendan que eso no es gracioso.

Cambiando de tema ¿cómo vas con ‘Al sexto día’?

Bien, el público nos apoya con su sintonía, somos el programa más visto del canal los sábados a las 10 de la noche y con las repeticiones los domingos, después de Panorama , también nos va bien; seguimos metiéndole punche. Este sábado vamos a tener a ‘Cuto’ Guadalupe, lo llevamos a la calle para que ayude a la gente y un informe sobre los niños que viven en el basural más grande del norte.

¿La nota de Cuto la hiciste tú?

No, me la debe porque la fe es lo más grande de la vida, ja, ja, ja.

¿Y sigues soltera?

Sí, aún no me he casado.

ESPERA AL COMPAÑERO DE SU VIDA

Móncia Cabrejos regresó de Francia, país donde recibió el Año Nuevo, y confesó que se le presentaron muchos ‘galanes’, pero ella no les dio el ‘play’ porque está esperando al compañero de su vida. “ Allá sí hubo muchos galanes, pero yo ando buscando al compañero de mi vida, así que me tomo mi tiempo”, precisó.

¿Deseas una pareja para despertar todos los días a su lado?

Quiero un mejor amigo para compartir la vida, así que ando tranquila, no me apuro.

