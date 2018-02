Mónica Cabrejos y Milena Zárate continuaron 'bronca' en los pasillos de la radio tras entrevista [VIDEO]

Mónica Cabrejos y Milena Zárate protagonizaron una candente entrevista en el programa de radio de la exvedette. El video que fue compartido en YouTube muestra los 30 minutos en los que ambas mantuvieron una guerra sin cuartel.

Mónica Cabrejos le recordó a Milena Zárate que cada vez que brindó alguna entrevista o declaración en TV siempre lo hacía por dinero. La colombiana, en cambio, le recordó a la ahora conductora radial que ella también lucró con su intimidad cuando participó en El Valor de la Verdad.

Al finalizar la entrevista, Milena Zárate ofreció disculpas por la forma como se había expresado al hablar de las fotos pasadas de Mónica Cabrejos. Sin embargo, la exvedette no aceptó sus palabras.

Milena Zárate agradeció por la invitación al programa de Mónica Cabrejos, se levantó de su asiento, tomó sus pertenencias y se retiró de la cabina de radio. Mientras tanto, la conductora solo atinó a seguir tomando su café.

Mónica Cabrejos y Milena Zárate en programa de radio

Todos pensaron que el enfrentamiento había acabado, pero se equivocaron. A la salida, Mónica Cabrejos fue abordada por una reportera de Latina. Cuando ella declaraba para las cámaras se interrumpió para decir: 'Déjenla pasar. Chau Milena, gracias'.

En ese momento pasaba Milena Zárate y Mónica Cabrejos le agradeció por la entrevista. La colombiana solo dijo: 'hasta luego' y la exvedette le increpó por su respuesta. La colombiana respondió: "¿Por qué te voy a dar las gracias a ti si tú no me invitaste?"

Efectivamente, en más de una ocasión durante la entrevista Mónica Cabrejos dijo que ella no invitó a Milena Zárate, sino su productor radial, por eso es que ella solo acató con las órdenes. "Yo no soy productora pues. Yo acato las órdenes de mi productor, yo no la invité, pero yo soy educada"

Milena Zárate y Mónica Cabrejos en los pasillos

