Luego de que Dalia Durán se quejara de su situación económica y que ‘América hoy’ le llevara apoyo, la comunicadora Mónica Cabrejos se pronunció y aseguró que la expareja de John Kelvin más que ayuda económica necesita tratamiento psicológico profesional.

Así lo señaló Mónica Cabrejos en un extenso mensaje en su cuenta en Instagram, donde se animó a explicar por qué Durán aún no puede iniciar una vida funcional tras ser golpeada por su expareja.

“¿Por qué tanta ayuda no cambia la situación de Dalia Durán? Desde hace días veo el caso de Dalia Durán de nuevo en los medios. Y todos se preguntan por qué tanta ayuda no logra que ella tenga una vida funcional. Y es que Dalia necesita ayuda, pero más que la económica y mediática (sirvió para hacer justicia y alejarla de la violencia familiar), ella necesita rehabilitación integral, como cualquier víctima de violencia sistemática. No basta darle dinero, ayuda estética o un trabajo pasajero. Necesita tratamiento profesional de larga data para recuperarse y lograr que su dependencia emocional y económica sea trabajada y pueda tener una vida funcional para ella y sus hijos”, explicó la conductora de ‘Al sexto día’.

“Le correspondería ir a un albergue (con sus hijos) para tener sus necesidades básicas cubiertas y tener terapias psicológicas para poder reinsertarse en el mercado laboral. Recuperarse del círculo de violencia es duro, pero sí se logra”, agregó la comunicadora

Mónica Cabrejos solicitó al Ministerio de la Mujer intervenga en el caso de Dalia Durán y reiteró que ayudarla económicamente solo es un placebo para su problema. Reconoció que todas las personas que la han apoyado lo han hecho “desde su mejor voluntad”, pero lo que Dalia necesita es “necesita recuperar su independencia”.

