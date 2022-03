Mónica Cabrejos usó sus redes sociales para enviarle un tremendo misil a sus críticos, entre ellos Rodrigo González y Martín Arredondo, que este miércoles se presentó en el set de Amor y Fuego para defenderse de las presuntas acusaciones de la también actriz, quien detalló en su último libro que habría sido acosada por él (aunque no lo nombra) durante su participación en el programa ‘Enemigos Públicos’.

“Qué estúpido eres, infórmate estúpido, infórmate antes de decir algo de mí, infórmate”, dijo la ‘Cabrejos’ en un TikTok donde remeda a la doctora Ana María Polo de Caso Cerrado. El post también fue compartido en sus historias de Instagram.

Este mensaje también podría estar dedicado a Rodrigo González, quien la acusó de plagio por el nombre de su libro anterior ‘Ni puta ni santa’. Según el conductor, es el mismo título del libro de una conocida transexual española que falleció.

Mónica Cabrejos grabó un TikTok dirigido a sus críticos, quienes están hablando de ella tras la publicación de su más reciente libro.

MARTÍN ARREDONDO SE DEFIENDE

Martín Arredondo, exproductor de ‘Enemigos Públicos’, se presentó en Amor y Fuego para responder a Mónica Cabrejos, quien en su último libro dejó entrever que la acosó sexualmente cuando trabajaba como coconductora junto a Aldo Miyashiro.

El periodista aseguró que trabajó con la escritora hace 10 años, cuando todavía estaba soltero. “Han involucrado a mi esposa y ella no tiene nada que ver acá, y a mis hijos”, acotó el exproductor y reportero.

Asimismo, negó todo lo dicho en el libro de Mónica Cabrejos. “Ante este hecho que es delictivo, porque está hablando de un delito involucrando mi nombre, y eso va generar repercusiones no solo en mi familia, sino también en mi trabajo, lo que queda es someterse a las pericias, investigaciones, a todo donde me llamen, al Poder Judicial, al Ministerio de la Mujer, me someto a todas las pruebas”, aseguró.

Por otro lado , comentó que la decisión de sacar a la también actriz del programa fue tomada por él, Aldo Miyashiro y Jorge Saquijada. “Le avisamos con anticipación que no le íbamos a renovar el contrato. Fue con mucho tiempo, se evaluó por muchos días y se decidió entre los tres, yo se lo comuniqué”, explicó Martín Arredondo, quien también aseguró que desde ese día, Mónica nunca más le volvió a dirigir la palabra.

Martín Arredondo rechazó que fuera a enviarle una carta notarial a Mónica Cabrejos para que se retracte. “Qué hago haciendo una advertencia... ‘que te voy a denunciar por difamación’... ¿qué hago? Si finalmente ya está dañada mi imagen, no existe un ejercicio en el cual yo pueda reconstruirme ahora, ya está tirado el tema”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Mario Irivarren responde EN VIVO por comunicado de Vania Bludau: “Está claro que terminamos”

Néstor Villanueva se quiebra y dice estar arrepentido: “Quiero recuperar a mi esposa”

Magaly ‘apaga’ la fiesta en su set tras triunfo de Perú: “Esto es un programa de espectáculos”