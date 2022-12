Mónica Sánchez fue ajena a la coyuntura política. La actriz empleó su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a la presidenta de la República, Dina Boluarte y pedirle que convoque a elecciones generales, tras la vacancia del golpista Pedro Castillo.

“ Señora Dina Boluarte, si realmente ama al Perú, convoque a elecciones generales y póngale fin a esta etapa nefasta. En sus manos está que podamos pasar la página y seguir reparando tanto pendiente y urgente en nuestro país. Este Congreso claramente no suma ni nos representa”, expresó Mónica Sánchez.

Además, el 7 de diciembre, tras el fallido golpe de estado del expresidente, la actriz aseguró estar decepcionada de Castillo e indicó que “ya no confía en nadie”.

“En un acto suicida y sin el apoyo de Boluarte y las fuerzas armadas, esto dura muy poco. Ojalá nos queden políticos dignos que estén pensando realmente en el bien del país. Yo ya no confío en nadie”, resaltó

El recordado ‘Pedrito’ de “DBAV” confiesa que Mónica Sánchez fue su amor platónico

En una entrevista con el canal de YouTube “Preguntas que arden”, Samuel Sunderland, actor recordado por dar vida a Pedrito de “De Vuelta al Barrio”, sorprendió al revelar que la actriz Mónica Sánchez fue uno de sus crushes.

“¿Has tenido un crush?”, cuestionó Christopher Gianotti al joven actor, quien respondió que ha tenido más de un amor platónico. “Si son actrices de Hollywood, entonces 20 mil. ¿Pero quién no? Uno ve a Scarlett Johansson y dice ‘wao’”, dijo.

“Pero no solo es que sea bonito, para que yo lo considere un crush me debe gustar la persona. Si veo entrevistas o algo por el estilo, es una buena persona y me cae bien, entonces es mi crush. Ana de Armas, por ejemplo”, añadió Samuel Sunderland.

