Mónica Sánchez y estos artistas piden renuncia de PPK y nuevas elecciones #QueSeVayanTodos [VIDEO y FOTOS]

La crisis presidencial que vive el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski genera mucha indignación en la población peruana. Diversos artistas y funcionarios públicos se han pronunciado a favor de la renuncia del mandatario.



Tras la difusión de varios videos donde aparece Kenji Fujimori junto a miembros de la agrupación disiente de Fuerza Popular, negociando sus votos en contra de la vacancia por favores políticos, la población pide nuevas elecciones. El hashtag #QueSeVayanTodos se volvió tendencia tras el escándalo de los #KenjiVideos.



Una de las artistas más indignadas con la difusión de los Kenjivideos es Mónica Sánchez. La actriz utilizó su cuenta de Twitter para pedir la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. "Si le queda algo de pudor y dignidad, renuncie señor presidente @ppkamigo y no le permita a la corrupción más espacio, ni a l@s corrupt@s el descaro de presentarse como moralistas intachables.

#quesevayantodos", escribió Sánchez.



A este pedido también se sumó la periodista Pamela Vértiz, quien indicó que esta clase política que dirige el Perú es pura podredumbre. "RENUNCIA. Por supuesto.Pero no solo eso.

Convocatoria a elecciones generales. Esta podredumbre es insostenible", escribió la mujer de prensa.



El cómico Fernando Armas también se pronunció en Twitter para exigir #QueseVayanTodos. "#QueSeVayanTodos ahora hablan de moral y ese Bienvenido dice que no se acuerda de nada que sufre de Alzheimer, por leer mucho", escribió el humorista en Twitter.



El actor Laszlo Kovacs afirma que es hora de Perú tenga otra clase de políticos. " Que se sepa la verdad siempre es una buena noticia. Enfrentemos esta crisis con optimismo. Quizás este sea el mejor año para el perú. Quizás ahora si tengamos una clase política honorable. Ya es hora de tener servidores públicos de verdad. #QueSeVayanTodos", escribió el artista en Twitter.



La agrupación musical "DiazePunk" también utilizó sus redes sociales para exigir la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. y nuevas elecciones. "Los músicos que compartimos este post exigimos la renuncia de PPK y que se convoque a nuevas elecciones. ¡Recuperemos al Perú! #QueSeVayanTodos

#MúsicosContraElIndulto

#MúsicosContraLaCorrupción", se lee en Twitter.



Bienvenido Ramírez sobre supuesta compra de votos para salvar a PPK: ‘Mamani fue un topo de Fuerza Popular’