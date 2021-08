MOLESTA. Luego que se conociera que Monique Pardo sufrió una aparatosa caída durante su presentación en ‘El Artista del Año’, pero que fue censurado por la edición final del programa, la exvedette arremetió contra la productora de Gisela Valcárcel y amenazó con denunciarla.

Mediante su cuenta de Twitter, Monique aseguró que su caída en el escenario le ha derivado secuelas graves y que por ello su vida está en peligro. Como se recuerda, semanas atrás, denunció públicamente a la popular ‘Gise’ por abandonarla.

“Por última vez lo voy a decir, no quiero demandar, pero tengo secuelas dolorosas y graves. Mi vida corre peligro, señores Miroquesada. Ustedes conocen la calidad de gente que soy. Busco una conversación en especial contigo: Alejandro Miroquesada”, escribió.

La artista se presentó hace unos días en ‘Amor y Fuego’ y narró la difícil situación que ha pasado luego de tener una fuerte caída en la pista de baile del programa de Gisela Valcárcel.

La intérprete de ‘Caramelo’ aseguró que la productora de la ‘señito’ asumió los gastos de su atención, sin embargo, a los dos días se desmayó y los médicos le indicaron que tendría secuelas por tres meses. Tras ello, Monique buscó las maneras de contactarse con GV Producciones, pero no tuvo éxito.

“Gisela, no me abandones, me siento muy triste, Gisela me siento mal, por favor, búscame, comunícate conmigo”, dijo entre sollozos, asegurando que tenía un problema cardíaco a consecuencia del accidente.

