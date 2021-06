Monique Pardo calificó como ‘un atentado contra su vida’ la aparatosa caída que sufrió el último sábado en ‘El artista del año’, que la ha dejado con varios moretones en el cuerpo.

“Fue un atentado contra mi vida, tengo casi medio cuerpo con moretones, creo que estoy viva de milagro porque caí de cara, mi frente golpeó el piso... pero mis huesos son fuertes, no me he roto ninguno. Gisela no tiene responsabilidad en esto, pero siento que me empujaron, me hicieron volar en el escenario”, comentó la intérprete de ‘Caramelo’.

Además, contó que estuvo varias horas en una clínica, donde le realizaron un chequeo médico. “Gracias a Julie Freundt e Isabel Iñigo me llevaron en ambulancia a una clínica porque todos estaban asustados. Espero que esto no me deje secuelas, yo vivo de mi trabajo y ayudo siempre a mis nietas, me siento preocupada”, agregó Monique.